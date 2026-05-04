배우 김선호 / 사진=텐아시아 DB

김선호, 연극 ‘비밀통로’ 성료 / 사진 제공 = 판타지오, 연극 ‘비밀통로’ / 제작사 콘텐츠합

김선호, 연극 ‘비밀통로’ 성료 / 사진 제공 = 판타지오, 연극 ‘비밀통로’ / 제작사 콘텐츠합