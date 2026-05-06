쿠기X백예린 / 사진 제공=두오버

쿠기X백예린 / 사진 제공=두오버

아티스트 쿠기(Coogie)가 가수 백예린과 손잡고 새 싱글을 발매한다.소속사 두오버엔터테인먼트(이하 두오버)에 따르면 쿠기가 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 디지털 싱글 'Stuck (Feat. 백예린)(스턱)'을 공개한다. 지난해 발매한 'AFTER UPSET(애프터 업셋)' 이후 약 8개월 만의 컴백이다.'Stuck (Feat. 백예린)'은 헤어진 뒤의 그리움을 풀어낸 곡이다. 백예린이 피처링에 참여해 분위기를 더했고, 프로듀서 Lil Moshpit(릴 모쉬핏)이 프로듀싱에 힘을 보탰다.앞서 쿠기는 'Stuck (Feat. 백예린)'의 비디오 티저들을 순차적으로 오픈했다. 티저에는 다정한 연인을 연상케 하는 쿠기의 모습과 백예린의 웃음소리가 담겨 뮤직비디오를 향한 기대감이 커졌다.쿠기의 'Stuck (Feat. 백예린)'은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr