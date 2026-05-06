사진제공=미스틱스토리

그룹 빌리 츠키와 하루나가 활동을 앞두고 다이어트를 했다면서 그 비결을 공개했다.빌리는 6일 오후 2시 서울 마포구 SBS 프리즘타워 공개홀에서 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 컬렉티브 소울 앤 언컨셔스: 챕터 투) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 텐아시아와 만났다.이날 수현은 이번 빌리의 음악·스타일적인 변신에 대해 "우리가 보여줄 수 있는 스펙트럼이 생각보다 넓다는 걸 알려드리고 싶다. 외부 시선에 흔들리기보다 진짜 우리를 보여드리자고 생각했다"고 설명했다.츠키는 이번 비주얼 변신을 위해 다이어트를 했다면서 "먹는 걸 다 같이 너무 좋아하는데, 컴백 준비하면서 회식을 안 하고 건강하게 먹으면서 다이어트하고 있다. 개인적으로 마라샹궈는 끊었다. 소울푸드인데 말이다. 다음 주에는 먹을 거다"고 고백했다. 하루나는 "각자 하고 싶은 걸 아이디어를 올리고 어울리는 걸 찾은 덕분에 비주얼적으로 정말 좋은 쪽으로 달라진 것 같다"면서 "다이어트를 하기도 했는데, 그대로 먹으면서 했다. 스시를 많이 먹은 덕분에 먹고서도 부기 관리가 되는 것 같다"고 털어놨다.정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 2022년 미니 2집으로부터 시작된 'the collective soul and unconscious' 시리즈의 두 번째 앨범이다. 이들은 이번 앨범을 통해 첫 시리즈에서 다뤘던 균열의 깊은 곳으로 걸어 들어가는 용기를 그렸다. 타이틀 곡 'ZAP'(잽)은 후회되는 과거를 한순간에 지워내고 온전한 '나'로 돌아오겠단 메시지를 담은 곡이다.한편, 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr