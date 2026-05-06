그룹 빌리가 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=미스틱스토리

그룹 빌리의 수현이 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=미스틱스토리

그룹 빌리의 문수아가 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=미스틱스토리

그룹 빌리(Billlie)가 데뷔 4년 만에 첫 정규 앨범을 내놓으며 한층 확장된 '빌리버스'를 예고했다. 그동안 인기를 끌었던 귀여운 모습관 대비되는 섹시하고 강렬한 비주얼이 눈길을 끌었다.빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 6일 서울 마포구 SBS프리즘타워 공개홀에서 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이번 앨범은 빌리가 데뷔 후 처음 선보이는 정규 앨범이다. 타이틀곡 'ZAP'을 포함한 총 12곡이 수록됐으며, 인더스트리얼 힙합부터 하이브리드 장르까지 다양한 음악적 시도를 담아냈다. 빌리는 다채로운 장르와 탄탄한 스토리텔링을 통해 자신들만의 세계관인 '빌리버스'를 한층 확장한다.멤버들은 첫 정규 앨범에 대한 남다른 의미를 전했다. 문수아는 "정규 앨범을 선보일 수 있어서 뜻깊다. 다양해진 빌리의 모습과 스토리텔링을 담았다"고 말했다. 츠키 역시 "데뷔 초를 많이 떠올렸다. 더 매력이 많아진 빌리의 모습을 이번 활동으로 보여드리고 싶다"고 밝혔다.하람은 이번 앨범을 "4년 만에 선보이는 서사 앨범"이라고 소개하며 "마음이 약해지고 힘들 때 들으면 힘이 나는 곡들로 채워졌다. 피로회복제 같은 앨범"이라고 설명했다.타이틀곡 'ZAP'은 반복되는 외부의 소음과 시선 속에서도 흔들리지 않고 '지금의 나'를 마주하는 순간을 담은 곡이다. 수현은 "처음 들었을 때 '빌리가 너무 잘할 수 있고 빌리만이 할 수 있는 곡'이라고 느꼈다"고 말했다. 하루나는 "처음 듣자마자 빌리 노래 같았고 무대 퍼포먼스가 바로 떠올랐다. 기존과는 다른 강렬하고 세련된 느낌"이라고 덧붙였다.앨범 전반을 관통하는 메시지에 대해 시윤은 "'자각'이라는 단어로 표현하고 싶다. 외부에서 답을 찾기보다 내 모습 안에서 답을 찾는 이야기"라고 설명했다. 이어 "'ZAP' 역시 외부의 소음을 차단한다는 의미도 있지만 결국 내 안에 답이 있다는 걸 이야기하는 곡"이라고 말했다.멤버들은 앨범 작업에도 적극적으로 참여했다. 시윤은 수록곡 'TBD' 작사에 참여한 것과 관련해 "저희의 이야기를 가사로 담아 전달하고 싶은 욕심이 들었다"고 말했다. 문수아 역시 더블 타이틀곡 'WORK' 작사에 참여하며 "'있는 그대로의 나를 받아들이자'는 메시지를 담았다. 랩할 때도 억지로 꾸미기보다 쿨한 모습을 보여주려고 했다"고 밝혔다. 션은 "가사를 열심히 썼는데 아쉽게도 채택되지 않았다"고 말해 웃음을 자아냈다.퍼포먼스에 대한 자신감도 표했다. 문수아는 "아직 보여주고 싶은 게 많다. 한계에 도전하는 걸 즐기는 편"이라며 "앨범을 준비할수록 빌리의 스펙트럼이 넓다는 걸 느낀다"고 말했다. 수현은 "퍼포먼스뿐 아니라 음악 자체로도 강점이 있는 팀이라는 평가를 듣고 싶다. '역시 빌리는 믿고 듣는다'는 말을 들으면 정말 기쁠 것 같다'고 바람을 들어냈다.멤버들의 업그레이드된 비주얼에 대한 준비 과정도 공개됐다. 츠키는 "컴백 준비하면서 마라샹궈를 끊었다"고 털어놨고, 하루나는 "멤버들이 각자 스타일링 의견도 많이 냈다. 스시를 많이 먹으면서 관리했다"고 말했다.최근 다양한 예능에서 활약 중인 츠키는 "많은 사랑을 받고 있다는 걸 느낀다"면서 "다음에는 멤버들과 함께 예능에 나가고 싶다. '유 퀴즈 온 더 블럭'에도 꼭 출연해보고 싶다"고 밝혔다. 시윤은 "'런닝맨'도 나가고 싶다. 저희는 팀으로 있을 때 에너지가 더 잘 나오고 승부욕도 센 편"이라고 덧붙였다.긴 공백기 끝에 첫 정규를 선보이게 된 이유도 밝혔다. 문수아는 "정규 앨범은 더 중요한 의미로 다가왔다. 단순히 데뷔 연차에 맞추기보다 저희 모습이 더 준비되었을 때 보여주는 게 맞다고 생각했다"며 "공백기 동안 연습도 많이 하고 팀워크도 다지면서 정규를 준비했다"고 말했다.빌리의 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 오는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr