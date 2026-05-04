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배우 이동휘가 4일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 진행된 ‘2026 광화문 가족동행축제’ 행사에 참석했다.
이동휘, 레고 축제 왔어요 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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