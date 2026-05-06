전지현, 연상호 / 사진 = 채널십오야 유튜브 채널

연상호 감독이 배우 전지현의 좀비 연기를 신랄히 평가해 웃음을 안겼다.6일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '(금욜예고) 찾았다! 내 좀비 원석 전지현'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 영화 '군체'의 연상호 감독과 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록이 출연해 촬영 비화를 전했다.이날 연상호 감독은 "사실 '부산행'할 때 좀비 영화를 거의 처음 하는 거라서 무술팀 분들이 초반에는 조금 수치심을 가졌다"고 말문을 열었다. 이어 "무술팀은 그동안 멋있는 액션 연기 중심으로 했는데 갑자기 좀비를 하라고 하니까 조금 수치스러워하더라"라며 "이제는 더 이상 좀비에 대한 수치심은 없고 '누가누가 더 잘하나'를 한다"고 덧붙였다.특히, 연 감독은 "심지어 전지현 배우도 도전정신을 보였다"고 전해 놀라움을 안겼다. 이에 전지현은 "감독님이 워낙 좀비 영화를 잘 찍으시니까 내가 옆에 살짝 (좀비 연기를) 해봤다"며 "그런데 감독님께서 분명히 날 안 보고 모니터로 뭔가를 보고 있었는데 옆으로 날 보더니 마치 원석을 발견한 것처럼 했다"고 회상하며 웃음 지었다. 이어 연 감독은 "(전지현이) 다리가 또 되게 길지 않냐. 그 긴다리가 꺾이는데 약간 뭔가 소금쟁이 같기도 했다"고 말해 현장을 초토화시켰다.한편 영화 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 작품이다.영화 '군체' 팀이 출연하는 '나영석의 와글와글'은 오는 8일 오후 6시에 공개된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr