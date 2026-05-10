배우 윤경호가 박지훈과의 일화를 공개했다./사진제공=티빙

배우 윤경호가 박지훈과의 일화를 공개했다./사진제공=티빙

배우 윤경호가 박지훈과의 일화를 공개했다.6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울에서 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'(이하 '취사병') 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 조남형 감독을 비롯해 배우 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이가 참석했다. '취사병'은 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈)가 '전설의 취사병'으로 성장해 가는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.윤경호는 극 중 행정보급관 박재영 역을 맡았다. 그는 "촬영 끝날 때쯤 '왕과 사는 남자'가 터져서 현장에서 너무 부담됐다"라며 "'왕과 사는 남자'가 터졌다. (박지훈이) 갑자기 왕이 돼서 나타나니까. 9~10부쯤에는 어색했다"라고 고백해 웃음을 자아냈다. 이에 박지훈은 "그랬냐"며 놀란 반응을 보였고, 윤경호는 "나 혼자 그랬다"고 너스레를 떨었다. MC 박경림이 "지금은 어떠냐"고 묻자, 윤경호는 "지금은 반갑고 잘해서 좋다. 같이 있으면 사진 찍혀서 좋다"라고 유쾌하게 답했다.윤경호는 함께 호흡을 맞춘 박지훈에 대해서도 극찬을 아끼지 않았다. 그는 "내가 지훈이를 '취사병' 첫 미팅 자리에서 봤는데 그때까지만 해도 '약한영웅'을 못 봤었다. 박지훈을 보고 '약한영웅'을 나중에 봤다. 처음 봤을 때 눈망울에 빠졌다. 이런 눈빛을 가진 남자배우가 없었다. 대단한 눈이다"라고 말했다.이어 "'약한영웅'을 보고 '왕과 사는 남자'를 봤을 때 박지훈의 눈에 모든 게 담긴다는 것을 또 한 번 깨달았다. '취사병'에서의 눈도 기대해주시면 좋겠다. 코믹과 귀여움과 잔망, 슬픔, 군대를 안 갔다 온 이등병의 눈빛을 잘 표현했다. 어쩔 줄 몰라 하는 눈빛을 보면서 너무 즐거웠다"고 미소 지었다.박지훈은 매사에 주어진 일에 마음을 다하는 이등병 강성재 역을 맡아 강림소초 자대 배치 이후 부대 식단에 변화를 일으키는 인물을 연기한다. 그는 "가만히 있어도 땀 나는 그런 더운 날에 시작해서 추워지기 시작할 때 끝이 났다. 긴 시간 동안 배우고 느낀 점이 많았다. 여러분께 좋은 작품을 보여드리기 위해 다 같이 끈끈하게 모여 많은 이야기를 나눴다. 그 행복이 여러분들께도 잘 전달되길 바란다. 재밌게 봐주시면 감사하겠다"고 인사했다.'취사병'은 11일 오후 8시 50분 티빙과 tvN을 통해 동시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr