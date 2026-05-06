배우 재희가 유튜브 예능 '닥터 신정환' 첫 게스트로 출연한다.'닥터 신정환'은 활동 공백기나 침체기를 겪은 스타들이 출연해 근황과 속내를 나누는 힐링 토크쇼다. 신정환을 중심으로 부인과 전문의 이영민 원장, 레이싱 모델 오은담이 함께해 출연자의 이야기를 유쾌하게 풀어낼 예정이다.첫 회 게스트는 드라마 '쾌걸 춘향'의 이몽룡, 영화 '싸움의 기술'의 병태 역으로 사랑받은 배우 재희다. 재희는 방송에서 오랜 공백기 동안 겪은 생활고와 가장으로서의 책임감, 다시 대중 앞에 서기까지의 과정을 솔직하게 털어놓는다.제작진은 "재희가 가장으로서 생계를 책임지기 위해 편의점과 식당 설거지 아르바이트를 했고, 그 과정에서 주부습진까지 겪었다는 이야기를 전했다"며 "웃음과 진심이 오가는 토크가 펼쳐질 것"이라고 밝혔다.'닥터 신정환'은 신정환 특유의 순발력 있는 입담과 출연자의 진솔한 이야기를 결합한 토크쇼다. 첫 회에서는 재희가 예상 밖의 예능감과 거침없는 입담, 진정성 있는 이야기를 전하며 프로그램의 시작을 연다.재희가 출연하는 '닥터 신정환' 첫 회는 5월 6일 오후 7시 유튜브를 통해 공개된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr