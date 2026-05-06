에릭남 / 사진 = 텐아시아 사진 DB, 에릭남 SNS

가수 에릭남이 한국 생활 중 정신건강 이상을 겪었다고 털어놓은지 하루만에 가요계 컴백을 암시했다.6일 에릭남은 자신의 SNS에 "이 곡 들으면 다들 놀랄 것"이라는 글과 함께 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 에릭남은 "나 방금 진짜 제일 유치한 이별 노래를 쓴 것 같다"고 말한 뒤 미공개 신곡을 불렀다.특히, 한결 편안한 에릭남의 모습이 눈길을 끌었다. 영상 속 그는 평소의 댄디한 스타일 대신 그레이톤 볼캡과 슬리브리스 티셔츠를 매치한 캐주얼한 옷차림으로 카메라 앞에 서서 넘치는 에너지를 발산했다. 해당 영상이 게재되자 누리꾼들은 "언제 공개되냐", "빨리 발매됐으면", "어떤 사랑을 했길래" 등의 댓글을 남기며 기대감을 높였다.앞서 에릭남은 유튜브 채널 '제이키아웃'에 출연해 "한국에서 생활하면서 정신 건강이 많이 안 좋아졌고 전체적으로 건강이 무너졌다"고 밝혀 안타까움을 더했다. 그는 "공황장애가 왔고 팔과 손가락, 목 디스크, 다리 마비까지 왔다. 얼굴 한 쪽 감각이 없어질 정도였다"고 고백했다.한편, 에릭남은 2013년 데뷔 후 MBC 예능 '우리 결혼했어요', '섹션TV 연예통신' 등에 출연하며 댄디한 스타일링과 매너 넘치는 모습으로 많은 사랑을 받았다. 그는 최근 미국 유명 예능 출연, 할리우드 배우 활동 등 글로벌 진출을 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr