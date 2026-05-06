가수 겸 배우 박지훈이 '단종 오빠'에 이어 새 작품에서 '취사병'으로 변신했다./사진제공=티빙

가수 겸 배우 박지훈이 '단종 오빠'에 이어 새 작품에서 '취사병'으로 변신했다./사진제공=티빙

가수 겸 배우 박지훈이 '단종 오빠'에 이어 새 작품에서 '취사병'으로 변신했다./사진제공=티빙

가수 겸 배우 박지훈이 '단종 오빠'에 이어 새 작품에서 '취사병'으로 변신했다./사진제공=티빙

가수 겸 배우 박지훈이 '취사병'으로 변신했다. 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 역을 맡아 1680만 관객을 동원하며 '단종 오빠'라는 별명을 얻은 박지훈이 또 한 번 흥행에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울에서 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'(이하 '취사병') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 조남형 감독을 비롯해 배우 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이가 참석했다. '취사병'은 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈)가 '전설의 취사병'으로 성장해 가는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.박지훈이 연기하는 강성재는 매사에 주어진 일에 마음을 다하는 이등병으로, 강림소초 자대 배치 이후 부대 식단에 변화를 일으킬 특별한 경험을 하게 되는 인물이다. '왕과 사는 남자' 이후 첫 차기작에 나선 그는 부담감에 대한 질문에 "부담 갖는 성격은 아니다. 작품의 성적을 떠나서 작품 안에서 내가 어떤 걸 표현해낼 수 있고, 선배님들과 어떤 에너지를 나눌 수 있을지에 대한 고민이 컸다. 긴장은 했지만, 부담감은 없었던 것 같다"고 답했다.코미디 장르 도전에 관해 박지훈은 "나만의 강점은 코미디 안에서도 강성재와 박지훈 사이를 넘나드는 애매모호함이다. 웃기기만 한 게 아니라 귀엽기도 하다. 그게 포인트다. '아유 귀여워' 싶은 느낌"이라고 설명하며 웃었다.박지훈은 미필 신분으로 작품에 임한 것에 관한 부담을 묻는 말에 "오히려 감독님께서도 그런 점을 고려해 캐스팅해 주신 것 같다. 군대를 다녀오지 않은 친구가 연기했으면 좋겠다고 하셨다. 안에서 일어나는 모든 일이 새롭게 느껴지고 어색하고 민망해하는 모습까지 생각해 캐스팅해 주신 것 같다. 나도 밀리터리를 좋아해 어느 정도 알고 있었지만, 촬영하면서도 매우 새로웠다. 이런 분위기겠구나, 이렇게 생활하겠다는 것을 많이 느꼈다"고 밝혔다.그는 작품을 위해 요리 연습에도 힘썼다고 말했다. 박지훈은 "촬영 전부터 요리 연습했다. 칼질도 연습하고 실제로 요리를 만들어 보기도 했다. 요리에 특출난 재능이 있지는 않더라. 그래도 칼질은 많이 늘었다고 생각한다. 순간순간 잘 묻어난 것 같다. CG 작업이라 어색하지 않게 표현하려고 신경을 많이 썼다. 실제로 있는 것처럼 보이기 위해 눈동자 움직임까지 신경 썼다"고 설명했다.조남형 감독은 "보시는 분들은 교감하는 것처럼 보이지만 실제로는 혼자 연기해야 하는 장면이 많다. 어려운 연기임에도 굉장히 잘 소화해 줬다. 요리와 교감하는 성재의 모습을 기대해 달라"고 미소 지었다.박지훈은 "내내 웃으면서 촬영했다. 대본도 있었지만, 선배님들과 함께 살을 붙이고 감독님과 상의하며 더 좋은 아이디어를 고민하는 과정 자체가 즐거웠다. 틀 안에서만 연기하는 것이 아니라 새로운 것을 만들어가는 작업이어서 더욱 의미 있었다. 보시는 분들도 웃으면서 즐겨주셨으면 좋겠다"고 관심을 요청했다.윤경호는 극 중 행정보급관 박재영 역을 맡았다. 그는 호흡을 맞춘 박지훈에 관해 "지훈이가 스스로 귀엽다고 말하는 모습이 기특하다. 첫 미팅 자리에서 봤을 때 눈망울에 빠졌다. 이런 눈빛을 가진 배우는 드물다. 이후 '약한영웅'과 '왕과 사는 남자'를 보며 눈에 모든 감정이 담긴다는 걸 느꼈다. '취사병'에서도 그 눈빛을 기대해 달라. 코믹함과 귀여움, 잔망스러움, 슬픔까지, 군대를 다녀오지 않은 이등병의 어쩔 줄 모르는 눈빛을 잘 표현해 즐거웠다"고 칭찬했다.'취사병'은 11일 오후 8시 50분 티빙과 tvN에서 동시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr