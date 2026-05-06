오정태 / 사진 = 문천식 유튜브 채널

코미디언 오정태가 부부싸움 중 딸에게 따귀를 맞았다고 고백했다.5일 유튜브 채널 '문천식의 매겨드립니다'에는 '결혼은 추천하나요? 유부남들의 솔직 토크'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 오정태는 코미디언 박휘순과 함께 게스트로 출연해 현실 결혼 생활 에피소드를 공개했다.오정태는 부부싸움에 대한 이야기가 나오자 "개그맨들은 집에서 싸우는 걸 못 견딘다"라며 "만약에 싸우면 먼저 풀어준다. 딸들에게도 가서 웃겨준다"고 전해 훈훈한 분위기를 자아냈다.그러면서도 그는 아내에게 가장 화가 났을 때 이혼 카드를 꺼낸 적이 있다고 밝혀 눈길을 끌었다. 오정태는 "육아 스트레스가 심했을 때 꿈꾸던 결혼 생활이 아니라는 생각이 들었다. 당시 아내는 약간 우울증이 있었다"고 설명했다. 이어 "아내에게 이혼하자고 했더니 딸이 침대에 올라가더니 내 따귀를 때렸다"고 전해 모두를 놀라게 했다. 그러나 오정태는 "맞는 순간 빵 터졌다"며 "서로 웃는데 어떻게 싸우나"라며 딸의 돌발 행동에 오히려 상황이 잘 마무리 됐다고 덧붙였다.한편, 오정태는 2009년 8세 연하 비연예인 여성과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 그는 지난해 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에 출연해 첫째 딸은 과학고에 진학, 둘째 딸은 영재고를 준비 중인 사실을 전해 화제를 모은 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr