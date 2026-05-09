6일 서울 광진구의 한 호텔에서 드라마 '취사병 전설이 되다' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=티빙

배우 박지훈이 '취사병 전설이 되다' 제작발표회 현장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

배우 박지훈은 '취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡았다. / 사진제공=티빙

배우 윤경호는 극 중 박재영 상사를 연기했다. / 사진제공=티빙

배우 이상이가 '취사병 전설이 되다'에 특별출연했다. / 사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다'의 출연진이 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

배우 박지훈이 곤룡포를 벗고 군인으로 돌아온다. '왕과 사는 남자'에서 비극적 역사를 그려냈던 박지훈은 '취사병 전설이 되다'로 한층 밝아진 모습을 예고한다. 특히 미필자인 박지훈이 선보일 군인 연기에 관심이 쏠린다. 밀도 있는 연기로 역사적 인물인 '단종'에 생동감을 불어넣었던 그가 이번에는 군인 캐릭터를 얼마나 설득력 있게 풀어낼지 주목된다.지난 6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이, 조남형 감독이 참석했다.'취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈 분)가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.박지훈은 극 중 어려운 가정환경 속에서도 성실하게 살아온 청년 강성재 역을 맡았다. '왕과 사는 남자' 신드롬 이후 '취사병 전설이 되다'로 돌아온 박지훈은 차기작 부담감에 관해 "성격상 원래 부담을 잘 안 느낀다. 작품 안에서 내가 무엇을 표현하고, 선배님들과 어떤 시너지를 낼 수 있을지에 대해 고민만 했다"며 "작품을 찍으며 긴장은 했지만, 부담감은 없었다"고 말했다.첫 코믹 연기에 도전한 소감도 이야기했다. 그는 "나만의 강점은 귀여움이다. 그냥 웃기기만 한 게 아니고, 그 안에 귀여운 모습이 있다"며 "작품을 보면 '하 귀여워' 이런 느낌을 받으실 거다"고 설명했다.미필자로서 군인 연기에 관한 부담이 없었는지에 대한 질문에 박지훈은 "오히려 이등병의 모습을 잘 표현할 수 있었던 것 같다"고 답했다. 이어 "모든 게 처음이니까 어색하고, 민망하고, 뭘 해야 할지 모르겠는 그런 느낌을 잘 살릴 수 있었다"며 "감독님도 강성재 역은 미필자가 맡길 희망하셨다"고 덧붙였다.박지훈은 취사병 연기를 위해 요리 연습을 했다고도 밝혔다. 그는 "촬영 전부터 칼질이나 실제 요리를 만들면서 연습했다. 요리에 재능은 없는 것 같더라"고 회상했다. 이어 "그래도 칼질은 엄청 늘었다. 이러한 노력들이 순간순간 장면에 잘 담긴 것 같다"고 미소 지었다.윤경호는 강성재가 소속된 4중대의 박재영 상사로 분한다. 그는 최근 '핑계고' 출연 후 쏟아진 뜨거운 반응에 대해 "우선 제작진에게 감사하다"고 말했다. 이어 "예능 이미지가 굳어질까봐 걱정도 들지만 고마운 마음이 더 크다"며 "이런 인기도 나중에는 줄어들 거다. 그러니 항상 현재를 소중히 여기고자 한다"고 덧붙였다.박지훈의 반전 매력에 대해서도 말했다. 그는 해병대에 입대하고 싶다는 박지훈에 "보기와는 다르게 '테토남' 기질이 있다"며 "얼굴은 귀엽지만 평소에 프로레슬링, 스카이다이빙 등 익스트림 스포츠를 좋아하더라. 그래서 군대도 남들보다 힘든 곳에 가고 싶어하는 것 같다"고 설명했다.'왕과 사는 남자'와 관련된 현장 에피소드도 이야기했다. 윤경호는 "촬영 후반부쯤 '왕사남' 신드롬이 일어났다. 현장에서 갑자기 박지훈 배우를 대하기 어려워지더라"며 "지금은 반갑고 자랑스럽다. 같이 있으면 사진도 찍히고 좋다"고 말해 웃음을 자아냈다.이상이는 4중대장이자 아무 음식이나 먹지 않는 고급 입맛의 소유자 황석호 대위로 특별출연했다. 그는 자신의 군 생활과 드라마 속 군대의 싱크로율을 묻는 질문에 "0%다. 전혀 달랐다"고 답했다. 이어 그는 "저는 병사가 아니라 의무경찰이었다. 홍보 병사로서 2년 동안 춤추고 노래하고 마술쇼도 했다"며 "완전히 새로운 캐릭터로 연기한 것"이라고 덧붙였다.특별출연임에도 전 회차 출연한 소감도 밝혔다. 그는 "처음 제안을 받았을 때는 분명 분량이 적다고 했다"며 "촬영이 시작되자 점점 분량이 늘어나더라. 결국 마지막까지 함께 했고, 제작발표회까지 오게 됐다"고 말했다. 이어 "황석호에 대한 애정이 컸다. 특별출연임에도 여러 홍보 현장에 나간 건 촬영 내내 너무 즐거웠기 때문"이라고 애정을 드러냈다.한동희는 4중대의 강림초소장 조예린 중위 역을 맡았다. 이번 작품으로 첫 주연을 맡은 한동희는 "긴 호흡의 역할을 맡은 건 처음이라 긴장했다. 하지만 좋은 선배님들, 감독님과 함께 해 든든했다"고 소감을 밝혔다.오랜만에 안방극장을 찾은 이홍내는 선임 취사병 윤동현 병장을 연기했다. 과거 공군사관학교에도 지원했다는 그는 "드라마 속 모습과 실제 저의 군 생활 사이 싱크로율은 80%정도로 높은 것 같다"며 "원래부터 군대를 너무 좋아했다. 직업 군인을 생각하고 군 입대를 하기도 했었다"고 말했다.'취사병 전설이 되다'는 오는 11일 티빙과 tvN에서 첫 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr