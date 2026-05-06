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배우 문상민이 미국 대표 일간지 뉴욕타임스의 주목을 받았다.지난 1일(현지시간) 뉴욕타임스는 넷플릭스 영화 ‘파반느’를 ‘지금 스트리밍해야 할 국제 영화 5편’(Five International Movies to Stream Now) 섹션에서 소개하며, “사랑과 비극을 다룬 우아한 멜로 드라마”라고 호평했다. 특히 ‘파반느’는 이번 추천작 중 유일한 한국 영화로 이름을 올려 이목을 집중시켰다.‘파반느’에서 문상민은 한때 품었던 무용수의 꿈을 접고 백화점 주차 안내 아르바이트를 하는 청년 경록 역을 맡아 극 전체의 흐름을 이끌었다. 뉴욕타임스는 경록의 삶을 중심으로 요한(변요한 분), 미정(고아성 분) 등 세 인물이 빚어내는 깊이 있는 서사와 관계성이 작품의 몰입감을 끌어올린다고 호평했다.문상민은 ‘파반느’를 통해 삶의 무게가 느껴지는 불완전한 청춘의 모습부터 관계를 맺으며 변화하고 성장하는 모습까지 섬세한 내면 연기를 선보이며 차세대 연기파 배우로서의 역량을 입증했다. 탄탄한 열연에 힘입어 제62회 백상예술대상 영화 부문 신인 연기상 후보에 오르며 연기력과 대중성 모두 인정받았다. 안정적인 연기력과 섬세한 캐릭터 소화력으로 전 세계 팬들을 사로잡은 문상민은 명실상부한 ‘글로벌 유망주’로 자리매김하고 있다.이처럼 국내를 넘어 해외에서도 뜨거운 반응이 이어지고 있는 가운데, 문상민의 글로벌 행보 역시 더욱 확장될 전망이다. 차기작인 넷플릭스 시리즈 ‘뷰티 인 더 비스트’(가제)를 통해 전 세계 시청자들을 매료시킬 청춘 로맨스를 예고한 데 이어, 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘나미야 잡화점의 기적’ 캐스팅 소식까지 전하며 거침없는 상승세를 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr