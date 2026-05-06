사진=온라인 커뮤니티

배우 지예은과 댄서 바타의 열애설이 알려진 가운데, 두 사람이 같은 행사에 참석한 모습이 포착됐다.6일 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티 등에는 지예은과 바타가 전날 어린이날을 맞아 한 교회 행사에 참석한 사진과 영상이 확산했다.공개된 영상 속에는 두 사람이 캐주얼한 스타일로 등장해 남매 듀오 악동뮤지션(AKMU)의 신곡 '소문의 낙원' 챌린지를 하는가 하면, 활동적인 게임을 즐기는 등 행사를 즐기고 있는 모습이 담겼다.앞서 지난달 13일 한 매체는 같은 교회에 다니는 두 사람이 최근 친구에서 연인 사이로 발전했다고 보도했다. 또 매체는 "지예은이 지난해 방송인 지석진과 프로젝트 그룹 '충주지씨'로 '워터밤 서울 2025' 무대에 오를 당시 바타가 안무 제작에 참여했다"고 첨언했다.두 사람의 열애설에 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 텐아시아에 "두 사람이 서로 좋은 감정을 바탕으로 교제 중이다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.한편 바타는 댄스 크루 위댐보이즈(WDBZ)를 이끌고 있다. 2022년 방송된 Mnet 춤 서바이벌 프로그램 '스트릿 맨 파이터'에서 준우승을 차지한 바 있다. 당시 리더 계급 출연진 중 최연소였다.지예은은 한국예술종합학교 출신으로 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아' 시리즈를 통해 대중에게 이름을 알렸으며, 이후 SBS 예능 '런닝맨'에 고정 출연하며 활약을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr