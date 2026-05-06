배우 김선호가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. /사진=텐아시아DB

김선호가 '탈세 논란' 해명 이후 공식석상에 참석한 가운데, 별다른 입장을 밝히지 않았다.6일 명동 커뮤니티하우스 마실에서 쿠팡플레이 예능 '봉주르 빵집' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김희애, 차승원, 김선호, 이기택, 박근형 PD, 김란주 작가가 참석했다 .'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 시니어 디저트 카페를 배경으로 한다. 오직 만 65세 이상의 어르신과 동반인만 입장 가능한 곳으로, 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나눌 예정이다.김선호는 이날 '탈세 논란' 해명 이후 첫 공식석상에 참석했다. 논란 이후 예능에 참여하는 소감을 묻자 김선호는 "어르신들께 힐링을 드리고 힐링을 받는 프로그램이니까 열심히 임했다. 어르신들이 주인공이라는 마음으로 매순간 최선을 다했다"며 탈세 의혹에 대해서는 별다른 사과나 입장을 밝히지 않았다. 이에 김주란 작가는 "어르신들이 빵집을 들어가도 되나 망설이실 때 김선호가 먼저 다가와줬다"고 칭찬했다.김선호는 지난 2월 1인 법인 설립 및 정산금 수령과 관련해 조세 회피 의혹에 휩싸였다. 해당 법인은 서울 용산구 자택 주소를 소재지로 하며, 가족을 임원으로 두고 부모에게 매달 수백만 원, 많게는 수천만 원에 달하는 급여를 지급하거나 법인 카드를 사적으로 사용했다는 의혹도 불거졌다.이에 소속사 측은 "김선호가 법인 운영이 오해를 불러일으킬 수 있다는 점을 인지한 이후 법인 활동을 중단했다. 실제로 최근 1년 이상 법인을 통한 실질적인 활동은 전혀 없었으며, 현재는 폐업 절차를 진행 중"이라고 밝혔다.법인 카드, 법인 차량 사용 및 가족에게 급여 지급과 관련된 의혹에 대해서도 해명했다. 판타지오는 "김선호는 당시 무지했던 법인 운영을 바로잡기 위한 선제적 조치로, 과거 법인 카드 사용 내역 및 가족 급여, 법인 차량을 모두 반납했다"며 "해당 법인을 통해 과거에 정산받은 금액에 대해서는 기존 납부한 법인세에 더해 개인소득세를 추가 납부 완료했다"고 설명했다.'봉주르 빵집'은 오는 8일 오후 4시 첫 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr