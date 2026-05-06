그룹 ITZY 미니앨범 'Motto' 티저 이미지/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 새 미니앨범 'Motto'로 컴백한다.ITZY는 오는 18일 오후 6시 미니앨범 'Motto'를 발매한다. 지난해 11월 'TUNNEL VISION' 이후 약 6개월 만의 신보다.최근 동명 월드투어를 통해 퍼포먼스 역량을 입증했다. 서울 잠실실내체육관 공연에서 선공개한 'THAT'S A NO NO'는 강렬한 안무와 에너지로 호응을 얻으며 멜론 톱 100 차트에 진입했다. 관련 무대 영상 역시 조회수 상승세를 보였다.신보에는 타이틀곡 'Motto'를 포함해 'Glitch', 'you And I' 등 총 8곡이 수록된다. 심은지, 이우민 'collapsedone', KASS, 저스틴 라인스타인 등 작가진이 참여했다. 멤버별 솔로곡 'Pocket (예지)'(포켓), 'Asylum (리아)'(어사일럼), 'LOOK (류진)'(룩), 'Undefined (채령)'(언디파인드), 'Tangerine (유나)'(탠저린)도 앨범에 함께 실린다.티징 콘텐츠도 순차적으로 공개되며 타이틀곡 퍼포먼스에 대한 기대감이 높아지고 있다.ITZY는 앨범 발매에 앞서 같은 날 오후 5시 카운트다운 라이브를 진행한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr