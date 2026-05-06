그룹 ITZY(있지)가 새 미니앨범 'Motto'로 컴백한다.
ITZY는 오는 18일 오후 6시 미니앨범 'Motto'를 발매한다. 지난해 11월 'TUNNEL VISION' 이후 약 6개월 만의 신보다.
최근 동명 월드투어를 통해 퍼포먼스 역량을 입증했다. 서울 잠실실내체육관 공연에서 선공개한 'THAT'S A NO NO'는 강렬한 안무와 에너지로 호응을 얻으며 멜론 톱 100 차트에 진입했다. 관련 무대 영상 역시 조회수 상승세를 보였다.
신보에는 타이틀곡 'Motto'를 포함해 'Glitch', 'you And I' 등 총 8곡이 수록된다. 심은지, 이우민 'collapsedone', KASS, 저스틴 라인스타인 등 작가진이 참여했다. 멤버별 솔로곡 'Pocket (예지)'(포켓), 'Asylum (리아)'(어사일럼), 'LOOK (류진)'(룩), 'Undefined (채령)'(언디파인드), 'Tangerine (유나)'(탠저린)도 앨범에 함께 실린다.
티징 콘텐츠도 순차적으로 공개되며 타이틀곡 퍼포먼스에 대한 기대감이 높아지고 있다.
ITZY는 앨범 발매에 앞서 같은 날 오후 5시 카운트다운 라이브를 진행한다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
ITZY는 오는 18일 오후 6시 미니앨범 'Motto'를 발매한다. 지난해 11월 'TUNNEL VISION' 이후 약 6개월 만의 신보다.
최근 동명 월드투어를 통해 퍼포먼스 역량을 입증했다. 서울 잠실실내체육관 공연에서 선공개한 'THAT'S A NO NO'는 강렬한 안무와 에너지로 호응을 얻으며 멜론 톱 100 차트에 진입했다. 관련 무대 영상 역시 조회수 상승세를 보였다.
신보에는 타이틀곡 'Motto'를 포함해 'Glitch', 'you And I' 등 총 8곡이 수록된다. 심은지, 이우민 'collapsedone', KASS, 저스틴 라인스타인 등 작가진이 참여했다. 멤버별 솔로곡 'Pocket (예지)'(포켓), 'Asylum (리아)'(어사일럼), 'LOOK (류진)'(룩), 'Undefined (채령)'(언디파인드), 'Tangerine (유나)'(탠저린)도 앨범에 함께 실린다.
티징 콘텐츠도 순차적으로 공개되며 타이틀곡 퍼포먼스에 대한 기대감이 높아지고 있다.
ITZY는 앨범 발매에 앞서 같은 날 오후 5시 카운트다운 라이브를 진행한다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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