더윈드 김희수/ 사진=텐아시아 DB

그룹 더윈드 김희수가 건강 문제로 활동을 중단한다.6일 팡스타엔터테인먼트는 "김희수는 최근 불안 증세로 인해 의료기관에서 꾸준히 치료를 받아왔다"고 밝혔다.이어 "당사는 아티스트의 건강 상태를 지속적으로 확인하며 활동을 이어왔으나, 의료진의 소견에 따라 당분간 충분한 안정과 회복이 필요하다고 판단돼 김희수는 일시적으로 활동을 중단할 예정"이라고 전했다.더윈드는 당분간 김희수를 제외한 5인 체제로 활동을 진행할 예정이다. 팡스타 측은 "당사는 김희수가 충분한 휴식과 치료를 통해 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.김희수가 속한 더윈드는 지난 2023년 5월 데뷔했다. 팡스타엔터테인먼트는 지난달 22일 위드어스엔터테인먼트 소속 보이그룹 더윈드와 협업 파트너십을 체결했다고 밝혔다.안녕하세요.팡스타엔터테인먼트입니다.더윈드를 늘 사랑해 주시고 응원해 주시는 팬 여러분께 감사드립니다.더윈드 멤버 김희수의 건강 상태 및 향후 활동과 관련해 안내드립니다.김희수는 최근 불안 증세로 인해 의료기관에서 꾸준히 치료를 받아왔습니다. 당사는 아티스트의 건강 상태를 지속적으로 확인하며 활동을 이어왔으나, 의료진의 소견에 따라 당분간 충분한 안정과 회복이 필요하다고 판단되어 김희수는 일시적으로 활동을 중단할 예정입니다.이에 따라 더윈드는 당분간 김희수를 제외한 5인 체제로 활동을 진행할 예정입니다. 팬 여러분의 너른 양해 부탁드립니다.당사는 김희수가 충분한 휴식과 치료를 통해 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr