올데이프로젝트 애니, 신세계 3세지만 이코노미 타고 기말 시험 열공

애니 / 사진 = 팬 소통 플랫폼 '버블'

그룹 올데이프로젝트 멤버 애니(본명 문서윤)가 재벌가 출신 임에도 소탈한 일상 근황을 전해 놀라움을 샀다.5일 애니는 팬 소통 플랫폼을 통해 "나 지금 친구랑 여행 가는 비행기 안이야!"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공유했다. 공개된 사진에는 비행기 좌석에 앉아 헤드폰을 낀 채 노트에 무언가를 작성하고 있는 애니의 모습이 담겼다.특히, 애니가 이용 중인 좌석의 등급이 눈길을 끌었다. 그는 신세계 그룹 정유경 회장의 장녀이자 이명희 총괄회장의 외손녀로 데뷔 전 '재벌가 출신 아이돌'이라는 타이틀로 이름을 알린 바 있다. 이에 팬들은 퍼스트 클래스나 비즈니스석이 아닌 일반 이코노미석에 탑승한 애니의 행보에 놀라움을 표했다.애니는 "멤버들 휴가 받았을 때 나는 학교 때문에 뉴욕에 와 있어야 했다"며 "졸업하고 한국 돌아가면 한동안 유일한 여행일 것 같아서 최대한 주변에 집중하면서 제대로 즐겨보려고 한다"고 설명했다. 이어 "참고로 비행기에서 파이널(기말 시험) 공부 중이다. 사진은 친구가 몰래 찍어준 건데 (팬들이) 좋아할 것 같아서"라며 팬들을 향한 각별한 애정을 표하기도 했다.해당 소식이 전해지자 온라인 상에서는 "재벌집 손녀도 일반석 타네", "이코노미 타고 여행 가면서 기말 공부까지 하다니 진정한 '갓생'이다" 등 애니의 소탈한 행보에 긍정적인 반응이 쏟아졌다.한편, 애니는 지난해 6월 그룹 올데이프로젝트로 정식 데뷔했다. 그는 현재 미국 뉴욕의 콜롬비아대학교에서 미술사학과 시각예술을 전공하고 있으며 졸업을 앞둔 상태다. 그는 지난 1월 복학 소식을 전하며 "더 이상 휴학을 이어가기 어려운 상황이라 멤버 및 회사와 충분한 상의 끝에 학업을 마무리하기로 했다"며 "남은 기간은 한 학기 정도다"라고 밝혔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr