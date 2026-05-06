'야노시호♥' 추성훈, 키 줄었다더니…깔창 딱 걸렸다, "스키점프하듯 다녀" 폭로 ('상남자')[종합]

추성훈이 김종국에게 저격을 당했다./사진=텐아시아DB

178cm에서 174cm로 키가 줄었다고 밝힌 야노시호 남편 추성훈이 깔창을 끼고 촬영했다는 것이 밝혀졌다.지난 5일 방송된 SBS Plus 예능 ‘상남자의 여행법 in 규슈’ 3회는 가구 시청률은 0.6%, 분당 가구 최고 시청률은 0.9%를 기록했다.먼저 가고시마 최대 번화가 텐몬칸에서 두 번째 밤을 보내게 된 추성훈, 김종국, 대성은 첫날 밤 숙소와 달리 각자 침대를 쓸 수 있고, 공용 거실과 방 2개가 있는 구조의 숙소에 만족해했다. 가위바위보로 잘 공간을 정한 세 사람은 편의점으로 향했고, 편의점에서 소유욕이 폭발한 추성훈은 금세 간식거리로 장바구니를 가득 채운 다음 춥다면서 목토시까지 사 김종국에게 핀잔을 당했다.그렇게 숙소로 돌아온 세 사람은 재정비의 시간을 가졌고, 숙소에 있는 세탁기로 빨래를 하던 추성훈은 김종국에게 돌연 “너는 너무 아저씨 냄새 나 가지고. 이 스타일이 냄새밖에 안 나”라며 스타일을 지적해 김종국을 욱하게 했다. “살다 살다 이런 얘기는 처음 들어보네”라고 황당해한 김종국은 “춥다고 목토시하고 다니는 것보단 낫지 않아?”라고 반박해 도합 101세의 유치찬란 말싸움을 벌였다.자기 전 대성이 “진짜 남자끼리 여행 온 것 같아”라고 하자 추성훈과 김종국은 동의했고, 세 사람은 카메라를 의식하지 않은 진지한 대화를 펼쳤다. 대성은 추성훈이 20년 후에 몇 살이냐고 묻는 질문에 답을 하다 “그때쯤이면 나도 아기 딱 있으면 좋겠다”라는 소망을 내비치며 “마흔 전에는 꼭 (장가를) 가고 싶다는 생각을 막연하게 했다”고 결혼에 대한 고민을 꺼냈고, 김종국은 “나도 그랬어. 당연히 갈 줄 알았지”라며 맞장구쳤다. 추성훈은 “근데 확실히 젊은 애들이랑 생각이 많이 다르지”라며 어쩔 수 없이 느껴지는 세대 차이에 대한 이야기를 꺼냈고, 김종국과 대성 역시 이에 공감하면서 진솔한 분위기가 형성됐다.다음 날 세 사람은 일본 3대 우동인 ‘이나나와 우동’의 정수를 보여주는 가고시마 3대 전통 로컬 우동 맛집으로 이동했다. 그러나 추성훈은 김종국의 메뉴 선택권을 패싱했고, “내가 먹는 거 너도 먹어”라는 ‘답정너’ 멘트를 날려 김종국을 황당하게 했다. 복수를 노리던 김종국은 추성훈의 깔창 소식을 듣자 “깔창을 한다고요?”라며 “몸이 스키점프하듯 이렇게 하고 다니는데?”라고 놀려 웃음을 안겼다.두 사람의 티격태격 후 세 사람은 온센타마고 우동과 시원한 맥주 잔 우동까지 맛보는 만족스러운 식사를 마쳤고, 쉬는 시간에 화장실로 간 추성훈은 속사정을 널리 알리는 리얼사운드를 선사해 대성의 “이건 생 남자야!”라는 감탄사를 일으켰다.이후 세 사람은 관람차가 있는 대형 쇼핑몰로 갔다. 추성훈은 줄이 긴 디저트 팝업스토어에 무조건 줄을 서자고 하고, 관람차를 타기 전 크레페를 먹겠다고 고집을 부려 김종국과 아웅다웅했지만 ‘추쪽이’ 담당 대성의 조련에 설득당해 웃음을 유발했다. 관람차에 탄 세 사람은 셀프캠으로 사쿠라지마 화산 뷰와 가고시마 전경을 열심히 담았고, 유튜버 면모를 뽐내던 김종국은 급 현실을 자각하며 “이거를 연인하고 타는 거지? 아님 가족들?”이라고 씁쓸해해 웃음을 자아냈다.게다가 세 사람은 “PD, 로우킥 한번 때리는 작전을 짜야겠다”라는 작당 모의를 했고, 추성훈의 로우킥 유경험자인 대성은 “3일 부었어요”라는 후유증을 폭로해 폭소를 터트렸다.관람차에서 내려 크레페를 흡입한 추성훈은 제작진이 식사로 자신이 추천한 흑돼지 돈가스를 제안하자 “진작 얘기하지. 그럼 이거 안 먹지!!”라며 또다시 ‘추쪽이’로 변신했다. 이때 대성이 “음식 먹기 전에 단 걸 먹으면 입맛이 확 돌고 거기에 흑돼지의 바삭바삭한 거. 돈가스 딱 들어가면 얼마나 맛있어”라며 속사포로 조련을 완료해 놀라움을 이끌었다. 흑돼지 돈가스 먹방을 마친 세 사람은 50분 동안 바다 절경을 보여주는 특급열차를 타고 다음 코스인 이부스키로 향했고, 낭만을 즐긴 대성 외 꿀잠을 잔 두 형은 태연하게 풍경을 자랑하는 너스레를 떨었다.가고시마의 이색 휴양지 이부스키에서는 럭셔리 카를 타고 싶다는 추성훈의 깜짝 로망이 실현됐다. 하지만 오픈카 드라이브 탓에 바람을 정통으로 맞은 대성은 영혼이 가출하는 웃픈 상황이 벌어졌다.이윽고 목적지인 검은 모래 해변에 온 세 사람은 유카타만 입은 채 온도 약 55도 정도 되는 모래에 파묻히는 모래찜질을 시작했고, 세 사람은 처음엔 뜨거워했지만 이내 뜨끈뜨끈한 기운을 만끽하며 힐링을 즐겼다. 하지만 김종국이 발가락을 움직이면서 모래에서 발가락이 드러나자, 추성훈은 19금 유머로 현장을 뒤집었고, 대성은 “우리 지금 노 속옷입니다. 조심해 주세요”라고 경고해 웃음바다를 만들었다. 찜질에서 나온 세 사람이 화산 증기로 찐 달걀을 먹으며 단백질을 챙긴 가운데 제작진은 힐링 코스의 하이라이트가 남았다고 해 기대를 높였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr