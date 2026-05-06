팝핀현준이 영화 관람을 즐기고 있다. / 사진=팝핀현준 SNS

사진=팝핀현준 SNS

댄서 겸 공연 예술가 팝핀현준이 남다른 영화 관람을 인증했다.지난 5일 팝핀현준은 자신의 인스타그램에 "극장에서 외부 음식 먹으며 앞좌석에 발 올리기 ㅋㅋㅋ"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 팝핀현준이 영화관 좌석에 편하게 몸을 기댄 채 간식을 즐기며 앞좌석에 발을 올리고 있는 모습.일반 영화관이었다면 자칫 매너 논란으로 번질 수 있지만, 해당 장소는 그가 소유한 성수동 건물 지하에 마련된 개인 전용 극장으로 확인됐다.해당 건물은 팝핀현준이 2016년 서울 성수동 단독주택을 매입해 2020년 4층으로 신축했다. 내부에는 연습실과 작업실, 개인 영화관 등이 자리하고 있다.이 외에도 팝핀현준은 부동산 6채와 고가의 슈퍼카들을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.한편 팝핀현준은 1979년생으로 올해 47세다. 2011년 2살 연상의 국악인 박애리와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 지난해 백석예술대학교 교수직 수행 중 부적절한 발언 논란이 불거지며 자리에서 물러난 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr