사진=김소현 SNS
사진=김소현 SNS
뮤지컬 배우 김소현이 어릴 적 민낯을 공개했다.

김소현은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 눈물을 보이며 웃고 있는 이모티콘 하나와 함께 하나의 게시물을 공유했다.

공유된 게시물 속에는 김소현과 그의 남편 손준호의 어릴 적 얼굴이 같이 담긴 모습. 특히 방송을 비롯해 남편에게까지 민낯을 공개하지 않은 김소현은 귀여운 얼굴을 보이고 있어 눈길을 끌었다.
사진=김소현 SNS
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한편 김소현과 손준호는 2011년 결혼해 2012년 아들 주안을 품에 안았다. 주안 군은 '국제청소년 한국유네스코유산 알리기 아이디어 대회', '글로벌 청소년 환경 에세이 대회' 등 각종 과학 관련 대회에서 우수한 성과를 거두며 성장하고 있다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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