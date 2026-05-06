사진=김소현 SNS

사진=김소현 SNS

뮤지컬 배우 김소현이 어릴 적 민낯을 공개했다.김소현은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 눈물을 보이며 웃고 있는 이모티콘 하나와 함께 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 김소현과 그의 남편 손준호의 어릴 적 얼굴이 같이 담긴 모습. 특히 방송을 비롯해 남편에게까지 민낯을 공개하지 않은 김소현은 귀여운 얼굴을 보이고 있어 눈길을 끌었다.한편 김소현과 손준호는 2011년 결혼해 2012년 아들 주안을 품에 안았다. 주안 군은 '국제청소년 한국유네스코유산 알리기 아이디어 대회', '글로벌 청소년 환경 에세이 대회' 등 각종 과학 관련 대회에서 우수한 성과를 거두며 성장하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr