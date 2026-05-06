‘마트서 알바’ 22기 정숙, 3번째 결혼 이후…미국 신혼집서 자기관리
'나는 솔로' 22기 정숙이 10기 상철과의 신혼집에서 열심히 운동을 하고 있다.

최근 마트에서 아르바이트 하는 모습이 포착된 22기 정숙은 헬스장 대신 집에서 런닝머신을 뛰었다. 22기 정숙은 얼마 전 한국을 떠나 미국으로 이사갔다. 세 번째 남편인 10기 상철과 덴버에서 신혼생활을 보내고 있다.

한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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