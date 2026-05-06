블랙핑크 지수가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. /텐아시아 DB

사진=보르트만스 주다심 인스타그램 계정

벨기에를 기반으로 한 패션 브랜드 주다심(JUDASIM)의 디자이너 벤자민 보르트만스가 그룹 블랙핑크 멤버 지수 측으로부터 의상을 반환받지 못했다고 주장했다.보르트만스는 최근 본인의 SNS를 통해 앨범 표지 촬영을 위해 한국으로 보낸 의상 중 일부가 장기간 반환되지 않고 있다는 내용의 영상을 게시했다. 해당 게시물은 지수의 계정을 태그하며 "내 물건을 돌려달라"는 문구를 담고 있다. 보르트만스는 "지수가 내 물건을 훔쳐 갔다"며 "제가 그와 그의 한국팀에게 앨범 커버 작업을 위해 여러 가지 물품을 보낸 지 벌써 6개월이 지났다"고 전했다.보르트만스의 주장에 따르면 해당 팀은 6개월 전부터 작업 일정을 계속해서 연기해 왔다. 그는 "6개월 전에 그기에들은 계속해서 작업 날짜를 연기했고, 무슨 일이 일어나고 있는지 몰랐다고 했다. 나는 '알았다. 그냥 연기해달라. 하지만 물품이 돌아오면 알려달라'고 했다"며 "오늘까지 아무도 답변을 하지 않았다"고 밝혔다.보르트만스가 반환되지 않았다고 주장하는 물품은 지난 컬렉션에서 선보인 주요 작품 세 점으로, 가격대가 높은 것으로 알려졌다. 보르트만스는 "지난 컬렉션에서 아주 중요한 세 작품인데, 가격도 상당히 비쌌다. 그래서 법적 조치를 취하려고 송장과 계약서를 보냈는데 아무도 답장을 안 했다"며 "누가 좀 정신 차리고 내 물건 좀 돌려줬으면 좋겠다. 이제 더 이상 촬영하고 싶지도 않다. 그냥 물건이나 돌려달라. 걔(지수)가 그 앨범 커버로 촬영하든 말든 상관없다"고 덧붙였다.이후 보르트만스는 추가 영상을 통해 지수 개인을 공격할 의도는 없었다고 해명했다. 그는 "지수 상황에 대해 모든 것을 명확히 하고 싶다. 나는 실제로 지수를 공격한 적이 없다"며 "팀 누구에게서든 답변을 받기 위해 지수의 이름을 사용했다. 지수의 이름이 촬영 관련 메일들에 있었다"고 설명했다. 또한 온라인상의 비난을 멈춰줄 것을 요청하며 의상 반환만을 원한다는 입장을 재차 강조했다.다만 문제 제기 자체를 철회하지는 않았다. 보르트만스는 "젊은 디자이너로서 우리는 작품에 많은 시간을 들인다"며 "6개월 동안 답변을 받지 못하고 존중받지 못하는 것은 끔찍하다. 사과하지는 않겠다. 팀 전체가 다음에는 사람들을 더 잘 대하고, 문제가 있으면 알려야 한다"고 밝혔다.현재 지수와 소속사 측은 해당 논란과 관련해 별도의 입장을 내지 않은 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr