배우 현우석은 '기리고'에 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

현우석은 연기를 위해 코딩을 배웠다. / 사진제공=넷플릭스

배우 현우석이 '기리고'를 통해 존재감을 증명했다.'기리고'는 소원을 이뤄주는 애플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그렸다. '기리고'는 지난달 24일 넷플릭스에서 공개됐다.현우석은 이과 최상위권 천재 강하준 역을 맡았다. 그는 '기리고'에 얽힌 저주의 실체를 파헤치기 위해 애플리케이션 시스템에 접근하며 사건의 단서를 추적한다. 그는 역할을 소화하기 위해 직접 코딩을 배우는 등 작품에 남다른 열정을 쏟았다.누나 햇살(전소니 분)의 남자친구 방울(노재원 분)과의 케미스트리 역시 또 다른 관전 포인트로 꼽힌다. 특히 방울이 다치는 장면에서 울음을 터트리며 혼란에 빠지는 모습은 캐릭터 이면의 불안과 두려움을 섬세하게 표현하며 몰입도를 끌어올렸다. 냉철한 모습부터 청춘의 설렘, 공포에 휩싸인 불안과 두려움까지 감정의 결을 자연스럽게 그려내며 강하준의 서사를 설득력 있게 풀어냈다.현우석은 2019년 넷플릭스 시리즈 '좋아하면 울리는'의 최성준 역으로 데뷔했다. 이후 '보건교사 안은영', '라이브온', '치얼업' 등을 비롯해 영화 '돌핀', '힘을 낼 시간', '너와 나의 5분' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.'기리고'는 공개 2주차인 6일 '글로벌 톱10' 비영어 쇼 부문 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr