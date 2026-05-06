십센치가 모창 능력자들의 실력에 무릎을 꿇었다./사진제공=JTBC

십센치가 모창 능력자들의 실력에 무릎을 꿇었다./사진제공=JTBC

십센치가 모창능력자와의 치열한 접전 끝에 우승했다.지난 5일 방송된 JTBC 예능 ‘히든싱어8’ 6회에서는 ‘인디계 아이돌’이라 불리는 십센치(10CM, 권정열)가 여섯 번째 원조 가수로 출연해 최종 우승까지 차지했다.목소리가 지문 그 자체인 십센치는 원조 가수가 아닌 사람을 맞혀야 하는 1라운드부터 3라운드까지는 0표를, 원조 가수를 맞혀야 하는 4라운드에서는 99표를 예상하며 시작부터 자신만만한 태도를 보였다. 그의 ‘찐친’으로 유명한 소란의 고영배와 데이브레이크 이원석은 못 맞히면 라운드당 50만 원의 벌금을 내겠다고 말해 높은 정답률을 예고했다.십센치는 1라운드 곡인 ‘사랑은 은하수 다방에서’를 보자마자 “이 곡이야말로 저밖에 못 부르는 노래”라고 호언장담해 모창능력자들과의 무대를 기대케 했다. 그러나 노래가 시작되자 목소리를 100% 복붙한 모창능력자들이 등장해 고영배와 이원석의 의견이 나뉘는 등 히든 판정단은 혼란에 빠졌다. 십센치는 1라운드를 끝내고 무릎을 꿇은 채 나타나 “‘이 정도로 (목소리) 구현이 가능한 창법이 됐구나’ 싶다”라고 난색을 표했다.2라운드 곡은 주우재, 투어스 등 많은 스타가 커버한 ‘너에게 닿기를’이 진행, 무대를 보는 이원석은 “(십센치가) 연습을 진짜 많이 한 것 같다. 완전 음원대로 부른다”라며 감탄했다. 하지만 십센치는 “앞 소절은 특색을 드러내기 어렵다. 후렴이면 진짜 자신 있었는데”라며 아쉬움을 털어놓았지만 이내 1등을 차지해 다음 라운드로 진출했다.3라운드에서는 ‘새벽 연금송’이자 십센치의 최애곡인 ‘스토커’ 무대로, 십센치와 모창능력자들은 완벽한 하모니를 이루며 레전드 무대를 완성했다. 송해나는 연애 프로그램을 진행할 때 이 곡을 자주 들었다며 “실제로 너드남들의 감정과 분노를 안다. 이번 라운드는 제 것”이라고 말했으나 막상 투표에선 정답을 맞히기에 실패했고, 이후 “(십센치의) 목소리에 약간 집착이 없더라”라고 말해 폭소를 터트렸다.십센치와 모창능력자들은 마지막 4라운드에서 ‘그라데이션’으로 쟁쟁한 대결을 벌였다. 마치 하나의 목소리로 부르는 것 같은 무대는 다시 한번 모두를 놀라게 했다. 이로 인해 이 곡의 공동 작곡가인 고영배와 십센치의 ‘찐팬’인 강재준마저 십센치를 찾지 못한 가운데 긴장감이 감도는 분위기 속 최종 우승은 십센치에게 돌아갔다. 십센치는 “사실 떨어지는 줄 알았다. (모창능력자를) 어떻게 축하해줄까 싶었다”라고 가슴 졸이던 심정을 털어놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr