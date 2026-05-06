가수 겸 배우 아이유가 드라마 '21세기 대군부인' 촬영에 한창인 모습. / 사진=아이유 SNS

사진=아이유 SNS

가수 겸 배우 아이유(본명 이지은)가 어린이날을 맞아 자신의 어린 시절을 공유했다.지난 5일 아이유는 자신의 인스타그램 스토리에 "어릴 때부터 지고는 못 살았던 성희주 어린이"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 상·하의를 핑크색으로 맞춰 입은 어린 시절의 아이유가 체육대회에 집중하고 있는 모습. 넘어질 듯한 순간에도 다시 일어나 끝까지 달리는 어린 아이유의 행동이 눈길을 끌었다.성희주는 현재 MBC에서 방영 중인 드라마 '21세기 대군부인' 속 아이유의 극 중 배역 이름이다. 작품 속에서 성희주는 수단과 방법을 가리지 않고 자신의 목표를 이루려는 인물로 그려진다.한편 아이유는 이날 어린이날을 맞아 자신과 팬덤의 이름으로 1억원을 기부했다. 해당 기부금은 한국아동복지협회와 전국지역아동센터협의회에 각각 5000만 원씩 전달됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr