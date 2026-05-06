선우용여가 눈 시술을 고백했다./사진='신여성'

선우용여가 눈 시술을 고백했다./사진='신여성'

선우용여가 82세 나이에도 동안 피부와 건강을 유지하는 비결을 공개했다.선우용여는 지난 5일 공개된 유튜브 ‘신여성’에 출연해 최근 눈 시술을 받은 사연을 들려줬다. 선우용여는 “눈이 갑갑하다 싶어서 안과를 갔는데 눈꺼풀 밑에 지방이 생겨서 그런거라고 하더라. 그래서 눈을 뒤집어 레이저로 시술을 받았다. 너무 아팠다”고 말했다.이어 “태어나서 한 번도 얼굴에 성형이나 시술 같은 걸 한 적이 없다”며 “예전에 남편이랑 싸우고 다음 날 아침에 얼굴이 너무 안 좋아 보이더라. 자면서 내내 얼굴을 찌푸리고 잔거다. 그래서 이거 안 되겠구나 싶어 그 뒤로는 자기 전에 항상 ‘용여야 오늘 하루 잘했다’ 스스로 칭찬하면서 잠에 든다”고 자신의 동안 비결에 대해 밝혔다.또 “나이 들면 겉치레는 필요 없다. 오장육부가 명품이 돼야 한다”며 “튀긴 음식은 30. 40대면 끝이고 80세가 넘어서는 아무거나 아가리에 넣을 수가 없다. 생선 많이 먹고, 고기는 일주일에 안심 조금 먹는다”고 식생활 습관도 공개했다.이날 선우용여는 8년 간의 미국 이민생활과 국내에 복귀하게 된 과정도 들려줬다. 선우용여는 “정신없이 일에 파묻혀 살았는데 어느 날 딸이 ‘엄마, 옆집 엄마는 왜 집에 있어?’라고 묻더라. 그래서 이거 아니구나 싶어서 하던 일을 모두 그만두고 미국 이민을 선택했다”고 밝혔다. 선우용여는 미국 이민 생활을 하며 봉제 공장, 식당 등의 일을 하며 큰 성공을 거두기까지 했다.이어 “미국생활 8년 만에 황은진 PD가 전화가 왔다. ‘역사는 흐른다’라는 작품에 출연요청 연락이었다. 내가 미국서 5년 동안 식당을 하면서 사람 공부를 많이 했다. 그게 다 연기공부 였다. 그래서 지금 제일 잘나가는 사람 출연료에 맞춰달라고 요구했다”고 말했다.이 계기로 선우용여는 한국에 돌아와 작품 활동을 재개했고, ‘순풍 산부인과’ 등의 시트콤, 드라마, 예능 프로그램, 최근에는 유튜브 까지 진출하며 쉼 없이 활동 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr