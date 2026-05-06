방탄소년단/ 사진 제공 = 빅히트 뮤직(하이브)

방탄소년단/ 사진 제공 = 빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 '글로벌' 차트에서 6주 연속 '톱 3'를 지켰다.지난 5일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(5월 9일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 'SWIM'이 '글로벌(미국 제외)', '글로벌 200'에서 각각 2위에 올랐다. 특히 '글로벌 200'에서는 지난주 대비 한 계단 반등했다. 또한 성덕대왕신종의 종소리를 제외한 가창곡 13곡 모두 두 차트에 6주째 진입했다.빌보드 메인 차트에서도 순항 중이다. '아리랑'은 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 5위에 오르며 6주 동안 상위권을 지켰다. 이 음반은 해당 차트에서 한국 가수 작품 중 최초로 3주 연속 1위라는 기록을 달성했다. 'SWIM' 역시 메인 송 차트 '핫 100' 32위로 6주째 순위권에 이름을 올렸다.'아리랑'은 '톱 앨범 세일즈' 4위, '톱 스트리밍 앨범' 11위를 차지했다. '바이닐 앨범'은 지난주 대비 3계단 상승한 5위에 안착했다. 'SWIM'은 '디지털 송 세일즈'(16위)와 '어덜트 컨템포러리'(19위)에서 상위권을 유지했다. '팝 에어플레이'(12위), '어덜트 팝 에어플레이'(14위), '라디오 송'(24위)에도 포진했다. 최근 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 미국 탬파 공연에서 선보인 2017년 발표곡 'Pied Piper'는 '월드 디지털 송 세일즈'에 9위로 재진입하며 콘서트의 영향력을을 실감하게 했다.방탄소년단은 지난달 25일(이하 현지 시간) 탬파를 시작으로 총 12개 도시 31회에 걸친 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN NORTH AMERICA'를 펼치고 있다. 지난 2~3일에는 엘파소 선 볼 스타디움(Sun Bowl Stadium)에서 약 10만 명의 관객과 만났다. 방탄소년단은 오는 7일부터 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스(Estadio GNP Seguros)에서 투어 열기를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr