강재준과 이은형이 망원동 집을 나왔다고 밝혔다. / 사진=기유TV 유튜브 채널 캡쳐

이은형 강재준이 이사를 앞두고 울컥했다. / 사진=기유TV 유튜브 채널 캡쳐

코미디언 강재준, 이은형 부부가 아들 현조를 위해 정든 망원동 집을 떠났다.지난 5일 유튜브 채널 '기유TV'에는 최근 '{육아로그} 현조네 이사가요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이은형은 아들 현조에게 "1층으로 이사 간다. 현조 마음껏 뛰어놀라고 이사 간다"고 말하며 1층인 새로운 집으로 이사하게 된 이유를 밝혔다.이사 전날 밤 이은형은 "임신했을 때 이 방에서 잘 자고 그랬는데 마지막이라니까 좀 이상하다"며 아쉬움을 내비쳤다. 그는 "현조가 쭉 살아왔던 곳이라서 마음이 그렇다"며 눈물을 보였다.강재준도 감회에 젖었다. 그는 "현조를 낳고 키운 곳이라서 더 서운하다"고 말했다. 그러면서 "우리 힘으로 처음 매매로 산 집이라 사실은 팔고 싶지 않다"며 망원동 집에 대한 각별한 애정을 보여줬다.새집에 도착한 이은형은 산더미 같은 짐 앞에서 "평수가 작은 데로 오다 보니까 짐이 터질 거 같다. 지금 짐 정리 못 했다"고 고충을 토로했다. 그는 집이 정리되지 않아 강재준과 현조를 임시로 호텔에 보냈다고 말했다. 그러면서 "새로운 집 브이로그는 3개월 후에나 보실 수 있을 것 같다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr