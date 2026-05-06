사진=듀오 악뮤 이찬혁 SNS

사진=듀오 악뮤 이찬혁 SNS

사진=듀오 악뮤 이찬혁 SNS

듀오 악뮤 이찬혁이 활동을 마무리한 소감을 밝혔다.이찬혁은 지난 5일 개인 인스타그램 계정을 통해 "오래 붙들고 있던 작업들을 보내주고 나니 몇 주째 마음이 허합니다"라는 문구와 여러 장의 사진을 게시했다.사진 속 이찬혁은 수염과 웨이브 헤어스타일, 선글라스를 착용한 모습이다. 이전의 정돈된 이미지와는 다른 분위기를 연출했다. 야외에서 휴식을 취하거나 지인과 시간을 보내는 일상도 함께 공유했다.이찬혁은 창작자로서 느끼는 감회도 전했다. 그는 "나의 것이었던 게 모두의 것이 되는 순간, 무언가를 빼앗기는 느낌까지 난다"고 밝혔다. 이어 이찬혁은 "내 손을 떠나 날아가도 나만이 가질 수 있는 것들을 위해 그렇게까지 한다"며 작업에 임하는 태도를 덧붙였다.팬들을 향해서는 "많은 분들께 닿게 된 앨범이 되어 다행이다. 이수현도 다행, 나도 다행, 여러분도 다행"이라며 인사를 남겼다.한편 이찬혁이 친동생 이수현과 함께 활동하는 악뮤는 최근 정규 앨범 '개화(開花)'를 발매했다. 7년 만에 선보인 이번 정규 음반은 총 11곡으로 구성됐으며, 이찬혁이 전곡의 작사와 작곡을 맡았다. 해당 앨범은 음원 차트 상위권에 머물며 호응을 얻고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr