사진=김승혜 유튜브

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개그맨 부부 김승혜♥김해준이 임신 소식을 전했다.4일 김승혜는 자신의 유튜브 채널에 '여러분 저 임신했어요♥'라는 제목의 영상이 게재하며 임신 소식을 직접 전했다.이날 김승혜은 "여러분 저 임신했어요"라고 기쁜 소식을 전했다. "처음 준비를 시작한 달에 바로 임신이 됐었다. 그런데 화학적 유산을 겪으면서 많이 힘들었다"고 고백한 그는 "그래도 많은 분들이 기도해주고 응원해준 덕분에 버틸 수 있었다"며 시청자들에게 감사 인사를 전했다.같은 상황에 놓인 이들을 향한 진심도 전했다. 김승혜는 "임신을 준비하는 분들 모두 제 임신 기운 받아서 꼭 좋은 소식 있길 바란다"면서 같은 상황의 여성들에게 응원을 전했다.하지만 임신 과정은 순탄하지만은 않았다. 김승혜은 임신 테스트기에서 두 줄을 확인한 순간을 떠올리며 "너무 기뻤는데 시간이 지나면서 선이 점점 흐려졌다. 그게 너무 불안했다"고 말했다. 병원을 찾은 그는 갑상선 수치가 상승했다는 진단을 받았고 약 처방과 함께 추가 검사를 진행하게 됐다.김승혜의 임신 준비는 약 6개월에 걸쳐 진행됐다. 그는 "병원에서 처방해주는 배란 약을 먹으면서 준비했고, 이번에는 과배란 주사까지 병행하게 됐다"고 설명했다. 특히 직접 주사를 놓는 장면을 공개하며 현실적인 과정을 숨김없이 보여줬다. 그는 "처음이라 너무 떨렸다. 바늘이 무서웠는데 막상 맞아보니 생각보다 아프진 않았다"고 말했다.결정적인 순간은 배란 9일차였다. 김승혜은 "원래 테스트기를 안 하려고 했는데 너무 궁금해서 해봤다"며 결과를 공개했다. 결과는 '두 줄'이었다. 그는 "너무 기쁜데도 무서웠다. 유산을 두 번 겪다 보니까 이걸 바로 말해도 되는지 고민됐다"고 털어놨다."드디어 나에게도 이런 일이 생겼다"고 감격하면서도 끝까지 조심스러운 태도를 보인 김승혜은 "아직 남편에게도 말하지 않았다. 아기집 확인하고 사진과 함께 알려주고 싶었다"고 밝혔다.마침내 초음파 확인 후, 그는 초음파 사진, 임테기 등을 준비해 '임밍아웃' 이벤트를 선물했다. 아내의 깜짝 발표에 김해준은 "진짜냐"고 되물었고, 김승혜는 "아빠가 된 걸 축하해"라며 기쁨의 포옹을 나눴다.한편 김승혜와 김해준은 2024년 10월 결혼, 오늘(4일) 임신 소식을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr