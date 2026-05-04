배우 정재성 / 사진=인연엔터테인먼트

배우 정재성 / 사진=인연엔터테인먼트

배우 정재성 / 사진=인연엔터테인먼트

배우 정재성이 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'에 캐스팅 됐다.티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(극본 최룡, 연출 조남형, 기획 스튜디오드래곤, 제작 스튜디오드래곤·스튜디오N/제공 티빙(TVING))는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈 분)가 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.정재성은 극 중 육군사관학교 출신의 29사단장 '김인태 소장' 역을 맡았다. 김인태는 작중 발생하는 크고 작은 사건들에 휘말리며, 주인공 강성재의 능력을 높이 평가하고 그를 호의적으로 돕는 든든한 조력자로서 극의 무게 중심을 잡을 예정이다.특히 정재성은 이번 작품에서 원작 웹툰 속 김인태 소장의 인간적인 고뇌와 책임감을 입체적으로 그려낼 전망이다. 군 조직 내에서 겪는 고충과 더불어 주인공 강성재의 성장을 지켜보고 지지하는 따뜻한 면모까지, 탄탄한 내공의 연기력으로 캐릭터의 매력을 극대화할 것으로 기대를 모은다.정재성은 그동안 영화 '베테랑', '내부자들', '헌트', '교섭' 등 굵직한 영화들과 드라마 '판사 이한영', '굿파트너', '슬기로운 감빵생활', '나의 아저씨' '부부의 세계', '내 남편과 결혼해줘' 등 수많은 화제작에서 강렬한 인상을 남겨온 베테랑 배우다.냉철한 고위직부터 친근한 이웃의 모습까지 폭넓은 스펙트럼을 자랑하는 만큼 군대라는 특수한 공간 속에서 벌어지는 요리 대결과 성장 드라마에 정재성 특유의 완급 조절 연기가 더해져 극의 몰입도를 한층 높일 것으로 기대를 모은다.한편, 정재성을 비롯해 박지훈 등 화려한 라인업을 구축하며 기대를 모으고 있는 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'는 오는 5월 11일 오후 8시 50분에 티빙과 tvN에서 첫 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr