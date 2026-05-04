사진 = '촌장 엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 출연진 경수, 영수, 순자가 화기애애함과 긴장감을 넘나드는 소갈비 데이트를 즐기며 서로의 속마음을 확인했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '※미방분※ 순자의 시선은 오직 경수에게만 고정! 순자&영수&경수의 1:1 같은 2:1 데이트'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 남성들이 여성들을 선택해 데이트를 하게 된 가운데 영수와 경수가 순자를 택해 다대일 데이트가 됐다. 이날 데이트의 핵심은 향후 관계에 대한 '방향성'이었다.특히 데이트 3일 차를 맞이한 경수와 영수는 남은 기간 동안 서로 어떤 태도로 임할지, 혹은 최종 선택을 향해 마음을 굳힐지에 대해 진지한 대화를 이어갔다. 로맨스의 향방이 결정될 중요한 시점인 만큼, 두 사람 사이에는 묘한 긴장감이 흐르기도 했다.순자의 솔직한 고백도 눈길을 끌었다. 순자는 그동안 영수가 보여준 적극적인 표현에도 불구하고 영자와 영수의 대화 장면을 지켜보며 마음이 복잡했던 당시의 심경을 털어놓았다. 또한 경수의 미스테리한 성격에 대해 남자 출연진들이 장난스럽게 분석하며 대화를 나누게 됐다.세 사람의 케미는 '티격태격' 대화에서 정점을 찍었다. 서로 선을 넘나드는 농담을 던지는가 하면, MBTI의 'F(감정형)'와 'T(사고형)' 성향 차이를 두고 열띤 토론을 벌이는 등 실제 연인이나 절친 같은 모습을 보였다.데이트의 마무리는 훈훈한 '계산 소동'이 장식했다. 식사를 마친 후 서로 본인이 결제하겠다며 실랑이를 벌이는 모습이 포착된 것이다. 다만 순자가 자신이 크게 호감을 느끼는 경수하고만 대화 비중을 크게 잡는 모습이 포탁 돼 영수가 소외되는 듯한 모습이 연출되기도 했다. 실제로 영수는 두 사람에게 "둘만 아는 이야기를 한다"고 섭섭해 하기도 했다. 이후 순자는 간접적으로 영수를 거절했고 경수에게 직진하기로 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr