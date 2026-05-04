사진=손담비 유튜브

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가수 겸 배우 손담비가 딸 해이 양의 '초호화 육아' 논란에 솔직하게 털어놨다.지난 1일 유튜브 채널 '담비손'에는 '손담비 워킹맘의 실체 돌모임에서 화보촬영까지 비하인드 모음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손담비는 딸 해이의 초호화 돌잔치를 언급했다. 그는 "시작하기도 전에 놓고 온 게 너무 많아서 오합지졸이었다. 행사가 끝나자마자 해이를 데리고 먼저 나왔다. 밥도 못 먹고 집에 가서 떡볶이를 먹었다"고 밝혔다.반면 남편은 끝까지 자리를 지키며 손님들을 챙겼다고. 손담비는 "오빠는 사람들 다 보내야 해서 거기서 코로 들어가는지 입으로 들어가는지 모르게 먹었다더라. 너무 힘들었다"고 전했다.행복과 감동이 뒤섞인 순간도 회상했다. 손담비는 "너무 감격스러운데 해이가 갑자기 오줌을 싸서 감정이 바사삭됐다"며 웃음을 터뜨렸다. 하지만 이후 영상을 다시 보고는 결국 눈물을 흘렸다고. 그는 "1년의 시간이 지나가면서 울컥했다"고 털어놨다.반면 남편은 전혀 다른 반응을 보였다. 손담비는 "나는 울컥했는데 오빠는 하나도 안 울더라. 친구들은 다 울었다"며 "'왜 안 울었냐'고 물어봤더니 그냥 참았다고 하더라"고 전했다.딸이 마이크를 잡으며 화제가 된 돌잡이에 대해 손담비는 "해이가 마이크를 잡을 줄 몰랐는데 두 번째로 돈을 잡았다. 사실 돈이 더 좋았다"고 솔직하게 말했다. 남편이 기대했던 스케이트 대신 다른 선택을 한 딸의 모습에 웃음을 보였다. 특히 스케이트 모양의 금에 대해서는 "어머니께서 금을 녹여서 만든 것"이라고 설명했다.손담비와 이규혁은 지난 4월 서울의 5성급 호텔 야외 정원에서 딸 이해이 양의 돌잔치를 진행했다. 최근 불거진 '럭셔리 육아' 논란에 손담비는 "다들 제가 해이 물건을 많이 사는 줄 아는데 다 선물 받은 것"이라며 "제가 해이 건 산 게 없다"고 강조했다.이어 "돌 때뿐만 아니라 100일 때도 많이 받았다"며 선물 비중이 크다고 설명했다. 손담비는 "아기한테 벌써부터 옷을 많이 사주진 않는다. 사줘봤자 내복이나 양말 정도"라며 과한 소비에 선을 그으며, 현실적인 육아관도 덧붙였다.한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며, 시험관 시술을 통해 지난해 딸 해이 양을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr