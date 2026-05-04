[공식] 국동호, '학폭 의혹' 직접 해명했다…"배드민턴 채로 가격한 적 없어"

넷플릭스 '솔로지옥4'로 얼굴을 알린 공인회계사 겸 인플루언서 국동호가 자신을 둘러싼 학교 폭력 가해 의혹을 부인하고 여러 사안에 대해 해명했다.국동호는 4일 자신의 SNS에 "허위 사실을 바로잡고자 말씀드린다"라고 시작하는 글을 올렸다. 그는 "특정 개인이 현재 일방적으로 주장하는 내용은 전혀 사실에 근거한 것이 아니며, 저는 해당 사건들과 어떠한 관련도 없음을 명확히 밝힌다. 사실과 다른 내용으로 저와 제 주변 사람들에게 심각한 피해가 발생하고 있다"고 강조했다.국동호의 학교 폭력 의혹이 불거진 건 현직 변호사 A씨가 학교 폭력 피해를 주장하는 과정에서 국동호의 실명을 언급하면서다. A씨는 학창 시절 일진 무리로부터 괴롭힘을 당했는데, 괴롭힘을 주도한 B씨의 남자친구가 국동호이며, 국동호는 이를 알고도 동조하거나 이른바 '고백 공격' 등으로 가담했다고 주장했다. 또한 배드민턴 채로 머리 가격, 압정 설치, 강력본드로 자물쇠 훼손 등 해당 무리에게 추가적인 괴롭힘 피해를 입었다고 했다. 국동호는 "제3자에 의한 배드민턴 채로 머리 가격, 압정을 의자에 깔아놓기, 사물함에 본드를 칠한 행동 등'에 가담 및 방조한 적이 없다"고 밝혔다.여자친구로 지목된 B씨에 대해서는 "중학생 때 B씨를 교제한 사실이 없다. 그런 사람이 존재하는지도 의문이다. 학원에서 무리지어 다닌 적 없다"고 설명했다. 이어 "중학생 시기는 당시 10대 초중반의 어린 나이다. 그 어린 나이에 제가 케이크를 가지고 다수의 사람들 앞에서 무릎 꿇고 고백했다는 것은 사실이 아니다. 저는 해당 행위를 한 적 없다. 고백을 아무한테나 함부로 하지 않는다"고 강조했다.A씨는 "솔로지옥 나와서 전문직을 그만두고 지금은 인플루언서로 산다고 들었다"며 "방송하는 동안 난 지옥에 살았다"고 주장했다. 이에 대해 국동호는 "항상 팩트 체크가 기본 전제가 돼야 한다고 생각합니다. 제가 회계사 업무를 그만두고 인플루언서 일을 한다고 말씀하시는 것과 달리, 현재도 회계법인 소속으로 업무 중이며 전문직을 그만둔 적이 없다"고 반박했다.국동호는 "해당 논리는 사실에 기반한 것이 아닌, 상대방은 기억을 못할 것이라고 프레이밍을 구성해서 결론을 미리 정해 놓고 논리를 전개하고 있다. 증거가 미약할지라도 일관된 주장과 이에 동조할 수 있는 사람을 동원한다면 일방적 주장이 사실처럼 될 수도 있는 취약점을 누구보다 잘 아시고 이에 기반한 것이 아닌가 생각든다"라고 밝혔다. 이어 "오히려 제가 근거가 없더라도 상대방과 동일한 내용의 주장을 한다면 제가 피해자가 되고 상대방은 가해자가 된다"고 했다.국동호는 "일방적으로 주장하시는 바가 제가 과거에 한 행동들이라면 인정하고 사죄드리는 게 맞으나, 사실 확인이 되지 않는 일방적 주장들을 열거하면서, '그 주장의 끝은 일관되게 로펌 홍보로 맺어지는 것에 대해 특히 유감"이라고 불편감을 드러냈다. 또한 "사실에 근거하지 않은 이야기들로 음해하는 것에 대한 사과를 요청드리며 추후 사실과 다른 내용의 확산을 자제해 주시길 요청드린다"고 당부했다.국동호는 넷플릭스 '솔로지옥4'에 출연하며 얼굴을 알렸다다. 고려대학교 출신의 188cm 훈남 공인회계사로 시청자들에게 주목받았다. 대형회계법인에서 일했던 국동호는 퇴사 후 회계사무소를 개업해 운영하고 있는 것으로 확인됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr