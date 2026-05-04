홈 연예가화제 츄, 이러면 꼬띠들 다 죽죠 [TV10] 입력 2026.05.04 19:30 수정 2026.05.04 19:30 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 가수 츄가 4일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 진행된 ‘2026 광화문 가족동행축제’ 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '댄공' 출신 성해은, 결국 다른 항공사로 이직했다…"난 원래 아시아나상" 소원성취 ('해피해은') 변우석과 삼각관계 터졌다…노상현, 마침내 아이유 향한 ♥사심 고백 "나 좋아해" ('대군부인') 박수홍, 18개월 딸 첫 뽀뽀에 눈물…"힘들었던 시간 다 위로받았다"('행복해다홍') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT