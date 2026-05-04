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배우 고(故) 김수미의 남편 정창규 씨가 별세했다.4일 유족에 따르면 정창규 씨는 당뇨 합병증으로 이날 오후 세상을 떠났다. 향년 80세. 2024년 10월 아내인 김수미를 떠나보낸 지 1년 7개월 만이다.고인은 1974년 김수미와 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 김수미는 생전 여러 예능 프로그램에서 가수 정훈희의 소개로 남편을 만나 결혼하게 됐다고 밝힌 바 있다.이들의 아들인 정명호 나팔꽃 F&B 대표는 김수미와 드라마에서 호흡을 맞춘 서효림과 결혼했다.빈소는 한양대학교병원 장례식장 9호실에 마련됐다. 발인은 오는 6일 오전 9시 40분, 장지는 수원시연화장이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr