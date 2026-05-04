[사진 제공=크레아 스튜디오]

솔지가 36점 최저점 굴욕 안긴 일본 가왕 본 이노우에를 상대로 대한민국의 1승을 위해 사활을 건 ‘리벤지 매치’에 나선다.솔지는 오는 5일 방송될 ‘2026 한일가왕전’ 4회 오프닝부터 휘황찬란한 반짝이 의상을 입고 등장해 시선을 강탈한다. 무대 위 솔지의 모습에 연예인 판정단들은 “솔지 반짝이 입은 거 보니까 오늘 뒤집어 놓겠다”라며 솔지가 핑크색 반짝이 의상을 입고 대변신 무대를 펼쳐 모두를 전율하게 했던 ‘현역가왕3’ 경연 당시를 되짚는다.솔지는 한일 양국의 승부를 결정지을 최후의 본선 3차전 1대1 현장 지목전에서 본선 1차전 참패를 당한 본 이노우에와 재대결에 나서고, 특히 본 이노우에가 “지금까지 무패다. 이대로 승리의 여신이 되겠다”라고 출사표를 던지자 “승리가 쉽진 않을 것”이라며 응수해 현장의 열기를 드높인다. 고난도 록 발라드 곡인 소찬휘의 ‘티어스’를 선곡한 솔지는 “본과의 재대결을 칼을 갈며 기다렸다. 때가 왔다. 꼭 한국을 승리로 이끌어 보겠다”라고 각오를 드러낸다.이후 솔지는 쉴 틈 없이 몰아치는 고음역대를 소화하면서도 격렬한 칼각 댄스까지 구사하는, 원조 K-아이돌의 위엄을 뽐내는 무대로 현장을 초토화시킨다. 대결 상대자인 일본 가왕 본이 특유의 카리스마와 퇴폐미를 폭발시킨 무대로 환호성을 이끈 가운데 과연 솔지는 참패를 설욕하고 대한민국에 1승을 안길 수 있을지 초미의 관심이 모인다.그런가 하면 ‘한일가왕전’ 예선전 첫 만남부터 솔지를 향해 “예쁘다”라며 최애 호감을 표해왔던 유다이는 본선 3차전 솔지의 무대가 시작하자마자 자리에서 벌떡 일어서 이목을 집중시킨다. “기립을 하시더라고요?”라는 신동엽의 질문에 유다이의 답은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.더불어 ‘현역가왕3’ 심사 당시 생긴 ‘울보’라는 별명 때문에 눈물을 참고 있다고 전했던 린은 ‘한일가왕전’에서 오랜만에 또다시 눈물을 터트린다. 린이 자국의 승리가 결정될 중요한 분기점이 되는 본선 3차전 무대를 위해 모든 것을 쏟아내는 한일 TOP7의 무대를 지켜보다가 결국 울컥한 감정을 표출하는 것. “누나 또 왜 울어”라는 강남의 말에 손사래를 치는 린의 모습이 포착되면서, 과연 린의 감정을 요동치게 만든 현역은 누구일지 호기심을 모은다.제작진은 “1, 2차전이 무승부로 끝난 후 모든 승부가 걸린 본선 3차전을 위해 한일 TOP7이 배수의 진을 친, 필살기 무대를 총동원한다. 역대급 에너지가 터질 현장을 기대해달라”라고 전했다.한편 MBN ‘2026 한일가왕전’은 크레아 스튜디오에서 직접 제작한 ‘현역가왕-가희(일본편)’ TOP7과 대한민국 ‘현역가왕3’ TOP7이 양국을 대표해 국가적 사명과 자존심을 걸고 맞붙는 세계 유일의 한일 음악 국가대항전이다. 4회는 오는 5일에 방송된다. [사진 제공=크레아 스튜디오]류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr