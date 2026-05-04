지난 3일 이호선 교수가 자신의 인스타그램을 통해 강연 태도 지적에 대해 해명했다. / 사진제공=tvN STORY

이호선 교수가 자신의 강연 태도 지적과 관련해 입장을 밝혔다. 이 교수는 JTBC '이혼숙려캠프', SBS Plus '이호선의 사이다', tvN STORY '이호선 상담소' 등 각종 예능에 출연해 '호랑이 선생님' 같은 상담 스타일로 인기를 끌고 있다.이 교수는 지난 3일 자신의 인스타그램을 통해 강연 태도에 대해 해명하는 글을 게재했다. 그는 "상심한 분들이 계시는 모양이다. 분명 그날도 열심히 강의했을 것이다. 오신 분들 빈 마음으로 돌아가시지 않도록 쉬지 않고 내용을 전달하려고 애썼을 것"이라고 적었다.그러면서 "상담하시는 분들은 아시겠지만 상담이 돈이 되는 일은 결코 아니다. 그래도 상담사들은 소명으로 알고 열심히 한다"고 설명했다. 이어 "저도 강연으로 열심히 전하고 상담으로 소명을 곱씹는다. 강연은 열심과 내용으로, 상담은 내담자의 치유가 있으면 저는 그로 족한다"고 전했다.또한 이 교수는 "강연 중 농담에 마음 상하지 말라"며 "방송 상담 역시 보이지않는 더 많은 부분들이 있고 단회 상담이기에, 예상하시는 경로와 다르다고 너무 답답해 마셔라"고 덧붙였다.이 교수는 각별히 조심하고 신경쓸 것을 약속하며 "상담에도 더 심혈을 기울이겠다. 조언의 말씀이 이 시점에 더욱 고맙다"고 글을 마무리했다.해당 게시글에는 이 교수를 응원하는 댓글이 이어졌다. 누리꾼들은 "상담사로서 사명감이 엄청나신 것 같다. 대단하다", "호랑이 선생님 같은 역할을 잘 해주시는 것 같다. 응원한다", "뼈 때리는 상담이 오히려 진솔하게 느껴진다" 등 반응을 보였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr