정지선, 권성준 셰프가 '언더커버 셰프'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'언더커버 셰프' 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=tvN

정지선, 권성준 셰프가 tvN 새 예능 프로그램 '언더커버 셰프'에서 해외로 떠난다.'언더커버 셰프'는 대한민국을 대표하는 스타 셰프들이 본인 요리의 기반이 된 나라 식당의 주방 막내로 위장 취업해 계급장을 내려놓고 히든 미션에 도전하는 예능 프로그램이다. 4일 tvN 측이 자연주의 성자 셰프 샘 킴과 중식 여왕 정지선의 아슬아슬한 언더커버 막내 생활이 담긴 단독 티저 영상을 공개했다.먼저 공개된 샘 킴 셰프의 영상은 이탈리아 파르마의 한 레스토랑에 한국 본명인 희태와 농부라는 가짜 신분으로 잠입해 벌어지는 수상한 일상을 담았다. "직업이 농부라고 했지?"라는 현지 선배의 확인 질문에 눈치를 보는 샘 킴의 모습은 웃음을 자아낸다. 하지만 정작 실전에서는 톱 셰프의 DNA가 터져 나왔다. 파스타 팬을 자유자재로 휘두르며 전문가급 팬 핸들링을 선보이자 이를 지켜보던 현지 선배가 눈을 떼지 못하며 경탄한 것. 정체를 숨겨야 하는데, 무심결에 튀어나온 실력에 감출 수 없는 뿌듯함이 서린 샘 킴의 표정과 '내 정체는 아무도 모르겠지?'라는 자막은 아슬아슬한 언더커버 작전에 대한 흥미와 함께 반전의 재미를 더한다.복싱 선수 출신 막내라는 파격적인 신분으로 중국 청두로 향한 정지선 셰프의 영상은 그야말로 수난시대 그 자체다. 잠입 전 "중국 요리하는 사람인데 (본토에서) 당연히 먹히죠"라며 당당히 출사표를 던진 정지선은 정작 전쟁터 같은 현지 주방에 "뚜이부치(미안합니다)"를 연발하는 신세가 된다. 정신없이 돌아가는 주방 분위기 속 선배에게 칼을 뺏기는 굴욕을 당하는가 하면, 생소한 식재료에 몸서리치는 등 중식 여왕의 카리스마는 찾아볼 수 없다. 결국 "아 진짜 미쳐버리겠네", "와 나 어떡하나, 진짜 자존심 상하는데"라며 내뱉는 한탄은 과연 그녀가 자존심을 회복하고 본토 주방에서 살아남아 명예를 회복할 수 있을지 궁금증을 증폭시킨다.앞서 공개된 권성준 셰프가 나폴리에서 3일 정복을 호언장담하다 키링 막내가 된 상황에 이어, 샘 킴의 아슬아슬한 정체 은폐와 정지선의 처절한 적응기까지 베일을 벗으며 3인의 '언더커버' 서사가 완성됐다. 계급장 떼고 밑바닥부터 다시 시작하는 이들의 모습은 시청자들에게 신선한 충격과 함께 짜릿한 도파민을 선사할 예정이다.제작진은 "이름만으로도 신뢰를 주는 톱 셰프들이 낯선 환경에서 무능한 막내가 되었을 때의 당혹감, 그리고 실력을 숨기려 해도 숨겨지지 않는 본능의 충돌이 관전 포인트"라며 "이들의 스펙터클한 생존기를 지켜봐 달라"고 전했다.'언더커버 셰프'는 오는 21일 오후 8시 40분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr