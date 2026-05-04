배우 공명이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. /사진=텐아시아DB

지난 3일 방송된 '런닝맨'에 그룹 아이오아이가 출연했다. / 사진제공=SBS

배우 공명이 2019년 이후 7년 만에 SBS 예능 '런닝맨'에 출연한다. 한편 공명은 현재 tvN '은밀한 감사'에서 5살 연상 배우 신혜선과 로맨스 호흡을 맞추며 호평받고 있다.최근 800회를 돌파한 '런닝맨'이 2049 시청률' 2주 연속 상승세를 기록하며 동시간대 1위를 굳건히 지켰다. 지난 3일 방송된 '런닝맨'은 타깃 지표인 2049 시청률 2%를 기록해 동시간대 예능 1위를 기록했다. 특히 지난달 29일 800회를 맞이한 이후 2주 연속 시청률 상승세를 기록 중이다. (이상 닐슨코리아 수도권 가구 시청률 기준)이날 방송은 최근 데뷔 10주년을 맞아 재결합한 아이오아이 청하, 전소미가 게스트로 출격한 '색달라야 꽃길' 레이스로 꾸며졌다. 멤버들은 아이오아이로 돌아온 청하, 전소미를 반겼고 청하는 "제가 '우리 10주년인데 진짜 안 해?'라고 전화를 돌렸고 한 방에 재결합이 성사됐다"라고 설명해 모두를 놀라게 했다.이에 방송 16년 차를 맞이한 '런닝맨' 멤버들 역시 들썩였다. 지석진은 "야 우리도 10년 뒤에 모이자"라고 했지만 김종국은 "그때 형이 있을지 없을지도 모르는데"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 4일 '런닝맨' 녹화에는 공명이 참여한다. 최근 '짐종국 채널'에서 '런닝맨' 임대멤버로 물망에 올랐던 공명의 실제 출연이 성사된 것. 공명의 출연분은 5월 중 방송될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr