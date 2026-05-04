공인회계사 국동호가 학교 폭력 의혹에 휩싸였다. / 사진제공=무드

인플루언서인 공인회계사 국동호가 학교 폭력 의혹에 휩싸였다. / 사진=국동호 SNS

넷플릭스 '솔로지옥4'로 얼굴을 알린 공인회계사 국동호가 학교 폭력 가해 의혹에 휘말린 가운데, 국동호 측은 이같은 의혹을 부인하며 법적 대응을 예고했다.국동호 소속사는 4일 '국동호 관련 허위 사실 유포에 대한 주식회사 무드의 입장'이라는 공식 입장문을 냈다.소속사는 "당사는 객관적인 자료와 증거를 바탕으로 진실을 규명하겠다. 현재 상대방이 구체적인 정황을 거론하며 일방적인 주장을 이어가고 있는 바, 본 사안의 엄중함을 인지하고 철저한 사실관계 확인을 진행했다"고 밝혔다. 이어 "국동호 씨는 유명 연예 프로그램 출연 당시에도 엄격한 사전 검토 과정을 거쳤으며, 당사 자체 조사 결과 게시글에 언급된 폭력 행위나 이른바 '학창 시절 위력 행사'에 가담한 사실이 전혀 없음을 확인했다"고 반박했다. 또한 "당사는 현재 이를 입증할 수 있는 객관적인 자료를 추가 확보 중이며, 진실을 명확히 밝힐 것"이라고 전했다.소속사는 "무분별한 억측과 악성 게시물에 대해 선처 없는 강력 대응을 이어가겠다"고 예고했다. 이어 "사실관계가 확인되지 않은 폭로글이 확산됨에 따라 아티스트 본인뿐만 아니라 가족과 지인들까지 심각한 정신적 고통을 겪고 있다"며 "당사는 실시간으로 유포되는 허위 사실, 인신공격성 게시물, 악의적인 비방에 대하여 어떠한 합의나 선처 없이 민·형사상 엄중한 법적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.소속사는 "일방적인 여론 형성을 통한 사회적 살인 행위에 깊은 유감을 표한다. 상대방이 법률 전문가라는 사회적 지위를 활용하여 확인되지 않은 주장을 대중에게 유포하고, 아티스트의 명예를 심각하게 실추시키는 행위에 대해 당사는 깊은 유감을 표한다"며 경고했다. 그러면서 "법률적 판단이 내려지기 전 행해지는 무분별한 저격은 제2의 피해자를 양산할 뿐"이라며 "당사는 빠른 시일 내에 정식 법적 절차를 통해 진실을 바로잡을 것"이라고 강조했다. 또한 "국동호를 아껴주시는 팬 여러분과 관계자들께 다시 한번 사과의 말씀을 드리며, 당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.공식 입장과 함께 국동호 소속사 관계자는 "'솔로지옥' 출연 당시에도 3단계에 거쳐 면밀하게 검토 후 출연을 시키기 때문에 이 부분은 전혀 근거없다는 내용으로 생각한다"라고 부연했다. 이어 "국동호 씨는 현재 회계사로 근무하고 있는 상황이고, 계속 바쁜 상황에 놓여져 있어, 심지어 인플루언서 일을 그만두려고 회사와 심도 있게 2026년 1월경 논의한 바도 있기 때문에 온라인에 나오는 글들은 도저히 이해 안 되는 내용"이라고 전했다. 또한 "상대방 직업군 때문이라도 좀 더 신중하고 면밀하게 검토해야 무리 없기 때문에 회사에서도 개별적으로 좀 더 검토하고, 국동호 씨와도 지속적으로 면담할 계획"이라고 설명했다.국동호의 학교 폭력 의혹이 발생한 건 현직 변호사 A씨가 학교 폭력 피해를 주장하는 과정에서 국동호의 실명을 언급하면서다. A씨는 지난 3일 자신의 SNS에 "학창 시절 일진들에 학폭을 당했다"며 "괴롭힘을 주도했던 B의 남자친구 국동호는 소위 말해 나에게 고백 공격(다른 사람들, 여자친구 앞에서 내게 고백하고 낄낄거리기)을 했다"고 밝혔다. 또한 "당시 B는 쉬는 시간에 내 의자에 압정을 깔아놓고, 사물함 자물쇠에 강력본드를 발라 열지 못하게 했다"며 "학교에서 유명한 일진이던 국동호도 이를 알면서 즐겼다"고 주장했다.국동호는 넷플릭스 '솔로지옥4'에 출연하며 유명해졌다. 고려대학교 출신의 188cm 훈남 공인회계사로 시청자들에게 주목받았다. A씨는 국동호가 전문직을 그만두고 인플루언서로 활동한다고 했지만, 국동호는 현재 회계사무소를 개업해 운영하고 있는 것으로 확인됐다.국동호 관련 허위 사실 유포에 대한 주식회사 무드의 입장먼저 당사 소속 아티스트 국동호와 관련하여 예상치 못한 소식으로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 올립니다. 최근 온라인 커뮤니티 및 SNS(X 등)를 통해 유포되고 있는 국동호 씨의 과거 학창 시절 관련 게시글에 대하여 당사의 공식 입장을 밝힙니다.1. 당사는 객관적인 자료와 증거를 바탕으로 진실을 규명하겠습니다. 현재 상대방이 구체적인 정황을 거론하며 일방적인 주장을 이어가고 있는바, 본 사안의 엄중함을 인지하고 철저한 사실관계 확인을 진행하였습니다. 국동호 씨는 유명 연예 프로그램 출연 당시에도 엄격한 사전 검토 과정을 거쳤으며, 당사 자체 조사 결과 게시글에 언급된 폭력 행위나 이른바 '학창 시절 위력 행사'에 가담한 사실이 전혀 없음을 확인하였습니다. 당사는 현재 이를 입증할 수 있는 객관적인 자료를 추가 확보 중이며, 진실을 명확히 밝힐 것입니다.2. 무분별한 억측과 악성 게시물에 대해 선처 없는 강력 대응을 이어가겠습니다. 사실관계가 확인되지 않은 폭로글이 확산됨에 따라 아티스트 본인뿐만 아니라 가족과 지인들까지 심각한 정신적 고통을 겪고 있습니다. 당사는 실시간으로 유포되는 허위 사실, 인신공격성 게시물, 악의적인 비방에 대하여 어떠한 합의나 선처 없이 민·형사상 엄중한 법적 조치를 취할 예정입니다.3. 일방적인 여론 형성을 통한 사회적 살인 행위에 깊은 유감을 표합니다. 상대방이 법률 전문가라는 사회적 지위를 활용하여 확인되지 않은 주장을 대중에게 유포하고, 아티스트의 명예를 심각하게 실추시키는 행위에 대해 당사는 깊은 유감을 표합니다. 법률적 판단이 내려지기 전 행해지는 무분별한 저격은 제2의 피해자를 양산할 뿐입니다. 당사는 빠른 시일 내에 정식 법적 절차를 통해 진실을 바로잡을 것입니다. 국동호를 아껴주시는 팬 여러분과 관계자분들께 다시 한번 사과의 말씀을 드리며, 당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr