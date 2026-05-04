가수 영탁이 두 번째 팬콘서트를 마쳤다.
영탁은 지난 2~3일 서울 중구 장충체육관에서 '2026 영탁 팬콘 <YOUNGONE PARK: ONE TEAM>'을 개최했다.
검정 재킷과 청바지 차림으로 등장한 영탁은 유정석의 '질풍가도'로 무대를 열었다. 이어 '슈퍼슈퍼 (SuperSuper)', '자기야'까지 선보이며 분위기를 달궜다.
이어 팬들과 함께하는 참여형 코너가 이어졌다. 여기에 영탁앤블루스(이하 영블스)가 직접 참여하는 응원법 게임으로 무대와 객석이 자연스럽게 어우러졌다. 미션 성공시 선물이 전달돼 팬들의 호응이 더 뜨거워졌다. 두 번째 코너 '평정심 챌린지'에서는 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 모습을 보여주는 미션이 진행됐으며, 실패 시 벌칙으로 '앙탈 챌린지'와 과거 연기 재연이 이어져 현장을 웃음바다로 만들었다.
특별 게스트들의 참여도 분위기를 한층 끌어올렸다. 2일 공연에는 김장훈이 함께해 '고속도로 로망스', 'Honey'를 선보였다. 3일 공연에는 김민종이 출연해 더블루의 '그대와 함께'와 '니가 왜 거기서 나와'를 함께 불렀다.
영탁은 후반부 '폼미쳤다', '풀리나' 무대로 열기를 최고조로 이끌었다. 깜짝 생일 축하 이벤트까지 진행했다. 앙코르 무대에서는 객석에서 깜짝 등장해 '알 수 없는 인생', '우주선'을 부르며 팬들과 가까이 만났다.
영탁은 팬콘서트 현장에서 신보 발표 소식을 최초로 깜짝 스포일러했다. 그는 가을에 접어들기 전 정규 앨범을 발매하겠다고 예고해 팬들의 기대감을 키웠다. 영탁은 "여러분과 함께한 이 시간이 너무 소중하다. 우리는 영원히 원팀"이라는 진심 어린 소감을 전했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
영탁은 지난 2~3일 서울 중구 장충체육관에서 '2026 영탁 팬콘 <YOUNGONE PARK: ONE TEAM>'을 개최했다.
검정 재킷과 청바지 차림으로 등장한 영탁은 유정석의 '질풍가도'로 무대를 열었다. 이어 '슈퍼슈퍼 (SuperSuper)', '자기야'까지 선보이며 분위기를 달궜다.
이어 팬들과 함께하는 참여형 코너가 이어졌다. 여기에 영탁앤블루스(이하 영블스)가 직접 참여하는 응원법 게임으로 무대와 객석이 자연스럽게 어우러졌다. 미션 성공시 선물이 전달돼 팬들의 호응이 더 뜨거워졌다. 두 번째 코너 '평정심 챌린지'에서는 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 모습을 보여주는 미션이 진행됐으며, 실패 시 벌칙으로 '앙탈 챌린지'와 과거 연기 재연이 이어져 현장을 웃음바다로 만들었다.
특별 게스트들의 참여도 분위기를 한층 끌어올렸다. 2일 공연에는 김장훈이 함께해 '고속도로 로망스', 'Honey'를 선보였다. 3일 공연에는 김민종이 출연해 더블루의 '그대와 함께'와 '니가 왜 거기서 나와'를 함께 불렀다.
영탁은 후반부 '폼미쳤다', '풀리나' 무대로 열기를 최고조로 이끌었다. 깜짝 생일 축하 이벤트까지 진행했다. 앙코르 무대에서는 객석에서 깜짝 등장해 '알 수 없는 인생', '우주선'을 부르며 팬들과 가까이 만났다.
영탁은 팬콘서트 현장에서 신보 발표 소식을 최초로 깜짝 스포일러했다. 그는 가을에 접어들기 전 정규 앨범을 발매하겠다고 예고해 팬들의 기대감을 키웠다. 영탁은 "여러분과 함께한 이 시간이 너무 소중하다. 우리는 영원히 원팀"이라는 진심 어린 소감을 전했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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