(왼) 지드래곤 사진=텐아시아DB (오) 지드래곤의 'K-SPARK in Macau' 무대 영상 캡처 사진=틱톡 캡처

가수 지드래곤(G-Dragon)이 인종 차별 논란에 사과했다.지드래곤 소속사 갤럭시코퍼레이션은 3일 공식 입장을 내고 지드래곤의 의상 논란에 고개를 숙였다. 갤럭시코퍼레이션은 "지난 2일 K-SPARK in Macau 공연에서 아티스트가 착용한 의상에 부적절한 문구가 포함된 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.지드래곤은 지난 2일 마카오에서 열린 'K-SPARK in Macau'에서 네덜란드어 문구가 적힌 의상을 입고 무대에 올랐다. 해당 의상에는 성적인 표현과 함께 흑인을 모욕적으로 지칭하는 단어인 'NEGER'가 적혀 있었다. 이에 해외 팬들을 중심으로 비판 여론이 일었다.갤럭시코퍼레이션은 "이번 사안을 통해 보다 세심한 문화적 감수성과 책임 있는 검토의 중요성을 다시 한번 인식하였으며, 스타일링을 포함한 내부 검토 및 확인 절차 전반을 더욱 면밀히 살피고 개선해 보다 신중한 기준 아래 운영해 나가겠다"고 전했다.이어 "앞으로도 아티스트와 관련된 모든 활동에 있어 글로벌 팬 여러분의 다양한 문화적 배경과 가치가 존중될 수 있도록 더욱 책임감 있고 세심한 자세로 임하겠다"며 "이번 일로 실망과 심려를 끼쳐드린 점, 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 재차 고개 숙였다.안녕하세요. 갤럭시코퍼레이션입니다.지난 5월 2일 마카오 K-SPARK 행사에서 아티스트의 공연 의상에 사회적·문화적 맥락상 적절하지 않은 문구가 포함된 점에 대해 진심으로 사과드립니다.당사는 이번 사안을 통해 보다 세심한 문화적 감수성과 책임 있는 검토의 중요성을 다시 한번 인식하였으며, 스타일링을 포함한 내부 검토 및 확인 절차 전반을 더욱 면밀히 살피고 개선해 보다 신중한 기준 아래 운영해 나가겠습니다.앞으로도 아티스트와 관련된 모든 활동에 있어 글로벌 팬 여러분의 다양한 문화적 배경과 가치가 존중될 수 있도록 더욱 책임감 있고 세심한 자세로 임하겠습니다.이번 일로 실망과 심려를 끼쳐드린 점, 다시 한번 진심으로 사과드립니다.감사합니다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr