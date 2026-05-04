가수 이찬원이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'셀럽병사의 비밀'에서 가수 이찬원이 분노한다. / 사진제공=KBS

가수 이찬원이 '셀럽병사의 비밀'에서 신해철의 사연에 분노한다.오는 5일 방송되는 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 불안한 청춘들에게 진짜 위로를 건넸던 우리들의 영원한 마왕, 신해철의 삶을 조명한다.지난 2014년 신해철은 6년간의 긴 공백기를 깨고 다시 비상할 준비를 하고 있었다. 넥스트의 신보를 준비하는 데 여념이 없던 그해 10월, 그는 갑작스러운 복통을 호소하며 한 병원을 찾게 된다. 그리고 장폐색을 진단받은 후 장협착증 수술을 받게 된다.비극의 서막은 수술실 안에서 시작됐다. 이 수술을 집도한 의사는 수술 후 "위를 좀 꿰매서, 이제 많이 못 드실 것"이라는 묘한 말을 남긴다. 환자의 동의도 없이 위를 접어 봉합하는 위 축소술을 임의로 진행한 것이다. 오마이걸 효정은 "수술 후에 위가 꿰매진 걸 알게 된 거잖아요?"라고 반문하며 놀라움을 금치 못했다.부검 결과, 누구도 예상치 못한 사실이 밝혀졌다. 심장을 감싸는 주머니인 심낭 안에서 깨가 발견된 것이다. 스튜디오는 충격에 휩싸인 가운데, 효정과 장도연은 "먹는 깨요?", "깨가 왜 거기서 발견돼요?"라며 귀를 의심했다. 이낙준 전문의는 "정상적인 상황에선 심낭에서 깨가 발견될 수 없다"며 충격적인 부검 결과를 설명했다. 납득할 수 없는 상황이 이어지자 이찬원은 "환자를 실험 대상으로 본거냐"라며 분노를 표출했다.한편 신해철이 DJ 시절 출연료 대신 간섭받지 않을 자유를 택하며 무급으로 라디오를 진행했다는 사실도 공개됐다. 현재 KBS '오마이걸 효정의 볼륨을 높여요'를 이끄는 DJ 효정은 마왕의 파격적인 행보에 깜짝 놀랐다. "무급 디제이를 할 수 있냐"는 이찬원의 돌발 질문에 효정은 "그래도 이동비 정도는 주셔야..."라고 답해 웃음을 자아냈다.'셀럽병사의 비밀'은 5일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr