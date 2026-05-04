인플루언서인 공인회계사 국동호가 학교 폭력 의혹에 휩싸였다. / 사진제공=무드

넷플릭스 '솔로지옥4' 출연자로 얼굴을 알린 공인회계사 국동호가 학교 폭력 가해 의혹에 휘말린 가운데, 국동호 측이 "사실 관계 확인 중"이라고 입장을 밝혔다.국동호 소속사는 4일 텐아시아에 "사실 관계를 확인하고 있다. 법률 자문을 구하고 있다"라고 밝혔다.국동호의 학교 폭력 의혹은 현직 변호사 A씨가 학교 폭력 피해를 주장하면서 국동호의 실명을 언급하면서다. A씨는 지난 3일 자신의 SNS에 "학창 시절 일진들에 학폭을 당했다"며 "괴롭힘을 주도했던 B의 남자친구 국동호는 소위 말해 나에게 고백 공격(다른 사람들, 여자친구 앞에서 내게 고백하고 낄낄거리기)을 했다"고 밝혔다. 또한 "솔로지옥 나와서 전문직을 그만두고 지금은 인플루언서로 산다고 들었다"며 "방송하는 동안 난 지옥에 살았다"고 전했다. 이어 "당시 B는 쉬는 시간에 내 의자에 압정을 깔아놓고, 사물함 자물쇠에 강력본드를 발라 열지 못하게 했다"며 "학교에서 유명한 일진이던 국동호도 이를 알면서 즐겼다"고 주장했다.A씨는 국동호와 그의 연인으로 지목된 인물에 대해서도 언급하며 구체적인 피해 정황을 추가로 설명했다. 그는 "C씨가 애들을 시켜 배드민턴 채로 내 머리를 치고, 쉬는 시간에 내 의자에 압정을 깔아 놓고, 내 사물함 자물쇠에 강력 본드를 발라 열지 못하게 했다"고 적었다. 또한 "한 사람은 인플루언서로 살고, 한 사람은 나와 비슷한 피해자 대리 법무법인에서 일한다. 언제까지 피해자는 참아야 하나"라며 "묵묵히 피해자 전문 변호사를 하는 것이 내 몫"이라고 토로했다.A씨는 "국동호 소속사에서 이미 전화가 왔다. 저와 일면식도 없다고 하더라. 당연하지 않냐. 가해자가 피해자를 기억이나 하겠냐"고 반문했다. 또한 "국동호가 그 지역 유명 일진이었다는 걸 아는 분들은 다이렉트 메시지를 달라"고 요청했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr