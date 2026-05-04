사진=유튜브채널 'HYOKEY' 캡처

그룹 아리아즈 출신 효경이 연예계 내부의 '슈가대디'(Sugar Daddy) 실태를 언급했다. 슈가대디는 교제 등의 대가를 지불하며 젊은 여성에게 금전적 지원을 제공하는 남성을 의미한다.효경은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 '전 K팝 아이돌로서, 슈가대디에 대해 이야기해보자'라는 제목의 영상을 공개했다. 그는 해당 영상에서 "K팝에 슈가대디가 존재하냐고? 솔직히 말하면 있다"라며 "아이돌로 활동할 때 엉망진창인 상황을 봤다. 여러분이 알고 있는 대형 기획사 이야기는 아니다"라고 밝혔다.효경의 주장에 따르면, 특정 멤버는 본인 소속사 대표와 나이 차이를 극복하고 교제 중이었던 것으로 알려졌다. 그는 "어쩐 일인지 그 멤버는 실력이 그리 뛰어나지 않았음에도 항상 가장 많은 파트를 가져가고 센터에 섰다"며 해당 관계에 대한 소문이 업계 전반에 퍼져 있었다고 설명했다.아이돌 연습생이나 신인 배우들이 겪는 사례도 제시됐다. 효경은 연습생에서 탈락한 지인이 소속사 관계자의 호출로 나간 자리에서 부적절한 상황을 마주했던 일화를 전했다. 그는 "친구는 부모님께 전화해 그 자리를 빠져나올 수 있었지만 이후 아이돌이 되는 것을 포기했다"며 "다른 이유도 있었지만, 그 친구는 K팝 전체에 환멸을 느꼈다. 친구의 표정이 아직도 기억난다. 마치 누군가의 꿈을 이용하고 있는 것처럼 느껴졌다"고 회상했다.해당 폭로가 온라인상에서 논란이 되자, 효경은 지난 2일 추가 영상을 게시해 이번 사안이 자신의 이전 소속사와는 무관하다는 점을 분명히 했다.효경은 2017년 JTBC '믹스나인'에서 최종 8위를 기록하며 얼굴을 알린 바 있다. 이후 2019년 10월 스타제국 레이블 라이징엔터테인먼트 소속 그룹 아리아즈로 데뷔했으나 2022년 4월 활동을 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr