빠니보틀이 깜짝 프러포즈를 한다./사진=텐아시아DB

빠니보틀이 깜짝 프러포즈를 한다./사진제공=채널A

빠니보틀(38)이 여자친구를 향해 깜짝 프러포즈를 한다.4일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에는 구독자 255만 명을 보유한 여행 크리에이터 겸 방송인 빠니보틀이 일일 탐정으로 출연한다.이날 사건을 지켜보던 빠니보틀이 내놓은 분석에 현장에서는 "제일 그럴싸하다"는 감탄이 쏟아지고, 빠니보틀은 "저 추리 재능 있다. 유튜브 다음 직업을 찾은 것 같다"며 탐정에 대한 야망을 드러낸다. 이에 데프콘은 "'빠니홈즈'로 채널 하나 파라"고 거들어 웃음을 자아낸다.또 빠니보틀은 "조만간 결혼해야 될 것 같다"며 여자친구를 향한 깜짝 프러포즈로 스튜디오를 술렁이게 만든다. 지난해 빠니보틀은 MBC '태어난 김에 세계일주4'를 통해 여자친구가 있음을 고백해 화제를 모았다.이후 그는 여차친구에 대해 봉사활동을 통해 만난 비연예인이라고 밝혔고, "완전 일반인이다. 방송과는 관계없는 사람이다"이라고 설명했다.빠니보틀의 설렘과 유쾌함 가득한 깜짝 프러포즈 현장은 이날 방송되는 '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr