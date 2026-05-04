정형돈, 기러기 아빠 곧 청산이지만…또 하와이 놀러갔네

개그맨 정형돈이 가족들이 있는 하와이에 방문했다.최근 정형돈의 아내는 남편과 하와이 맛집에 방문한 모습을 게재했다. 아이들 없이 부부가 오랜만에 데이트를 즐기고 있다.한편 방송 작가 출신인 한유라는 2009년 정형돈과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라와 두 딸은 현재 미국 하와이에 거주 중이며, 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 생활하고 있는 것으로 전해졌다.한유라는 최근 서울 복귀 계획을 알린 바 있다. 그는 시어머니 기일을 챙기며 "내년부턴 서울로 모실게요"라며 4년의 하와이 생활 마무리를 암시했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr