정형돈, 기러기 아빠 곧 청산이지만…또 하와이 놀러갔네
개그맨 정형돈이 가족들이 있는 하와이에 방문했다.

최근 정형돈의 아내는 남편과 하와이 맛집에 방문한 모습을 게재했다. 아이들 없이 부부가 오랜만에 데이트를 즐기고 있다.
정형돈, 기러기 아빠 곧 청산이지만…또 하와이 놀러갔네
한편 방송 작가 출신인 한유라는 2009년 정형돈과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라와 두 딸은 현재 미국 하와이에 거주 중이며, 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 생활하고 있는 것으로 전해졌다.

한유라는 최근 서울 복귀 계획을 알린 바 있다. 그는 시어머니 기일을 챙기며 "내년부턴 서울로 모실게요"라며 4년의 하와이 생활 마무리를 암시했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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