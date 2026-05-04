투애니원 공민지, 산다라박, CL/ 사진=산다라박 SNS

투애니원 공민지, 산다라박, CL/ 사진=산다라박 SNS

그룹 2NE1(투애니원) 산다라박이 공민지, 씨엘과의 사진을 올리며 팀을 향한 애정을 보였다.산다라박은 3일 SNS에 "I♥2NE1"이라는 짧은 글과 함께 두 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 산다라박은 멤버들과 다정하게 밀착한 모습이다. 세 사람은 블랙과 화이트의 조화로 세련되면서도 깔끔한 느낌을 주는 의상을 입고 있다. 산다라박은 공민지, 씨엘 두 사람 사이에서 환하게 웃었다.해당 사진에는 멤버 박봄이 부재해 눈길을 끌었다. 박봄은 지난해 8월부터 건강상의 이유로 투애니원 활동에 불참 중이다.박봄은 지난 3월 산다라박이 마약을 했다는 취지의 글을 올려 눈길을 끌었다. 이에 산다라박은 "마약을 한 적 없다, 그가 건강하길 바란다"는 글을 게시했으며, 박봄의 SNS 계정을 언팔로우했다. 박봄은 지난달 "나의 산다라, 산다라는 필리핀의 공주다. 너무 예쁘죠?"라며 "마약 얘기를 없었던 것으로 해줬으면 좋겠다"라고 했다.한편, 2NE1은 3인조 형태로 글로벌 팬들과 만나고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr